Il caso della piccola Nicole, la bimba scomparsa e ritrovata dopo una notte: s’indaga per omessa vigilanza

L’allarme per la scomparsa della piccola Nicole è scattato sabato sera, poco dopo le 22, quando la mamma ha visto la finestra di casa aperta e una sedia sotto al davanzale.

Le ricerche sono andate avanti per oltre 12 ore, fino a quando, intorno alle 12 di domenica 3 marzo la piccola è stata rintracciata tra i rovi a circa un chilometro da casa.

La scomparsa e il ritrovamento della piccola Nicole

Ore di apprensione quelle vissute dalla famiglia della piccola Nicole, 5 anni, che poco dopo le 22 di sabato sera si è allontanata dalla sua abitazione di Sant’Angelo Limosano, provincia di Campobasso.

La bambina era in casa con la madre, Michela Fracassi, 24 anni, e il fratellino più piccolo, Nathan, 2 anni. Dopo aver messo a letto il più piccolo, Michela è tornata in camera per fare la stessa cosa con Nicole, ma ha notato che lei non c’era più.

L’ha cercata e ha trovato la finestra aperta con una sedia sotto al davanzale. Così ha immaginato che la figlia fosse uscita.

L’ha cercata anche fuori, ma non trovandola, ha allertato il marito Gaetano, boscaiolo di 29 anni.

I due coniugi hanno quindi allertato le forze dell’ordine e sono scattate le ricerche che sono andate avanti per tutta la notte.

Intorno alle 12 di domenica 3 marzo finalmente la notizia che tutti attendevano con ansia.

Il vice ispettore dell’11esimo reparto volo della polizia, Rosario Serago, 51 anni, a bordo dell’elicottero che stava sorvolando la zona ha individuato un puntino rosa tra i rovi in contrada Oreste, a circa un chilometro dal luogo della scomparsa.

Le condizioni della piccola e le indagini

La piccola è stata trovata in buone condizioni ed è stata trasferita all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Nei prossimi giorni potrà fare ritorno a casa. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire come possa aver fatto la piccola a sopravvivere così a lungo all’addiaccio e con il gelo notturno.

Il sospetto della nonna di Nicole è che la nipotina possa aver seguito qualcuno che l’ha attirata fuori casa.

“Non può essersi allontanata tanto da sola, non aveva mai fatto una cosa simile. Adesso voglio sapere la verità, se qualcuno l’abbia portata via”

ha dichiarato la nonna a La Repubblica.

La bambina ha riferito di non ricordare nulla del momento in cui si è allontanata da casa. Intanto, come da prassi, la procura di Campobasso ha aperto un fascicolo per omessa vigilanza nei confronti della madre.

Bisognerà accertare se davvero la piccola abbia fatto tutto da sola o se sia stata aiutata da qualcuno a uscire di casa.

Sembra che, prima di sparire, la mamma l’avesse rimproverata perché mettesse a posto i giochi e si preparasse per andare a dormire.

“Sono stata ferma, non l’ho sgridata eccessivamente”

ha riferito Michela.

Potrebbe essere stato quel piccolo rimprovero a farla allontanare: sarà la Procura di Campobasso ad accertarlo.