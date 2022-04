Carmen Di Pietro, sapete quanto prende di pensione? Cifre assurde anche per l’Isola dei Famosi

By

Carmen Di Pietro, è tra i concorrenti più amati de L’Isola dei Famosi 2022. Non tutti sanno che la nota showgirl percepirebbe una pensione di reversibilità davvero notevole. La cifra è stellare: scopriamo di più.

Carmen Di Pietro, già nota al mondo dei reality. Al Grande Fratello Vip è stata una delle concorrenti più amate della casa più spiata d’Italia. Quest’anno, invece, è una naufraga de L’Isola dei Famosi, sicuramente con lei ci sarà da divertirsi.

Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata e Carmen Di Pietro ha dimostrato di essere già la protagonista indiscussa di questa edizione. La showgirl è in gara con suo figlio Alessandro Iannoni.

Nel corso della prima puntata è stata al centro dell’attenzione a causa di un esilarante siparietto. In particolare, durante il momento del lancio dall’elicottero, Carmen ha iniziato a frugare nel suo reggiseno e ha tirato fuori due bustine di cioccolato bianco e ha detto:

“Lo mangio ora che poi voi non me lo mandate e non me lo fate più mangiare”.

Una scena che ha scatenato diverse risate in studio. Ma non è finita qui, perché dopo aver fatto il piccolo spuntino, suo figlio l’ha spinta giù dall’elicottero. Un divertente siparietto che non è passato inosservato.

Carmen Di Pietro, si sta rivelando già una concorrente molto forte e come in ogni reality, i personaggi più amati hanno sempre un cachet molto elevato. Ma sapete quanto prende di pensione la famosa showgirl? La cifra è davvero assurda: scopriamolo.

Carmen Di Pietro, quanto prende di pensione? La cifra è stellare

In più occasioni, Carmen Di Pietro ha parlato dei suoi problemi economici, ma non ha mai nascosto di percepire una pensione davvero notevole. Nonostante siano passati diversi anni dalla morte di suo marito Sandro Paternostro, la showgirl non ha mai voluto risposarsi.

Il motivo? non vuole rinunciare alla pensione da vedova. Ma a quanto ammonterebbe? L’attuale naufraga de L’Isola dei Famosi 2022 ha rivelato di percepire circa 3000 euro.

Malgrado la cifra sia stellare, lei ha sempre condotto una vita semplice. Inoltre, ha ammesso di spostarsi spesso con i mezzi pubblici e di scegliere sempre l’offerta migliore durante i suoi acquisti.

Nonostante Carmen sia un personaggio pubblico, conduce una vita normale e non da “vip” come molti credono. Il successo non l’ha mai cambiata, ancora oggi è una donna genuina e davvero umile.