Benedetta Rossi, avete visto dove abita? Preparatevi, un lusso del genere non si vede mai

Avete mai visto l’abitazione della food blogger più conosciuta, Benedetta Rossi? È praticamente immersa in un’oasi, un lusso che davvero in pochi possono permettersi.

In questi ultimi anni la donna ha raggiunto una notorietà davvero inimmaginabile, quello che prima era solo un sogno nel cassetto che appariva difficilmente realizzabile si è prontamente mutato in una splendida quotidianità. Partendo con dei semplicissimi video in cui lei stessa si dilettava in cucina, lei insieme al marito, ha creato un impero che oggi regna su praticamente tutte le piattaforme. Il marchio Fatto in casa da Benedetta è ormai una vera e propria certezza.

Ad oggi lei continua a pubblicare le innumerevoli riprese di lei nella sua cucina, dove consiglia e spiega come poter realizzare dei piatti stellati semplicemente nelle proprie abitazioni. Pubblicando assiduamente dalla propria cucina in molti però hanno iniziato a domandarsi come fosse strutturata la sua stessa casa. Ebbene, la vostra curiosità oggi verrà soddisfatta.

Dovete sapere che la donna, assieme al marito ed al proprio cucciolo, vive immersa nel verde. Ama la propria privacy e per questo motivo evita di mostrare completamente il suo rifugio, sono però trapelati alcuni scatti che vi lasceranno particolarmente senza parole. Vediamo insieme quindi dove trascorre la maggior parte del suo tempo in tranquillità.

Dove abita la famosa food blogger Benedetta Rossi? La sua casa è davvero lussuosa!

Come vi abbiamo già anticipato, spesso nelle riprese fatte da lei stessa la vediamo dilettarsi nella propria cucina sperimentando ricette su ricette e realizzando delle vere squisitezze. Ebbene, in molti hanno iniziato ad incuriosirsi e proprio per questo motivo oggi vi spiegheremo, più dettagliatamente possibile, come si divide la sua casa. Così da potervi catapultare, anche solo virtualmente, in una vera e propria oasi di piacere. Per chi non lo sapesse la sua casa si suddivide in ben due diversi arredamenti.

Solitamente la donna registra le sue riprese nella cucina in legno pregiato, dovete però sapere che questa non è la sola. L’unica differenza però è il desing, in quella che difficilmente mostra infatti l’arredo è molto più moderno ed la cucina è bianca. Presenta inoltre una sorta di salotto in cui è presente un divano extralarge, il quale viene affiancato da un focolare ed uno schermo piatto da far invidia.

Il desing che predilige infatti è quello moderno, anche se all’esterno della casa vi è una vera propria oasi. La sua abitazione nella campagna marchigiana infatti è praticamente circondata dal verde ed inoltre presenta un giardino incredibilmente ampio.