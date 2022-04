UeD, la scelta finisce malissimo: mai vista una rissa così in anni di messa in onda | VIDEO

Il momento più bello del suo percorso si tramuta presto in un incubo, scoppia letteralmente una rissa all’interno dello studio di UeD. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Attimi di tensione e paura all’interno dello studio del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Il momento più magico ed indescrivibile del suo percorso diventa presto un vero incubo. Non è di certo la prima volta che assistiamo a delle scelte negative all’interno del dating show, i sentimenti possono nascere e terminare, è una transizione umana. Delle volte però i dubbi e le insicurezze delle persone fanno si che le decisioni altrui diventino incredibilmente complicate.

Ovviamente bisogna tener conto delle emozioni contrastanti chi si siede al centro dello studio prova, inoltre non è affatto facile mostrarsi come si è realmente davanti ad innumerevoli telecamere.

Questa volta però, la reazione dalla corteggiatrice è apparsa incredibilmente esagerata agli occhi di alcuni, altri invece hanno comunque difeso la ragazza a spada tratta schierandosi contro tutti. Una donna in particolare però ha particolarmente criticato il comportamento della giovane corteggiatrice, la quale infatti non ha reagito in modo del tutto singolare quando il tronista le ha confermato i suoi dubbi.

UeD, durante la scelta accade di tutto: scoppia la rissa fra le mura del programma di Maria

Ovviamente, come avrete sicuramente potuto immaginare, stiamo parlando del tronista Matteo. Questo ultimo solo poche ore fa, inaspettatamente, ha deciso di non tergiversare e prendere prontamente quella decisione che da li a breve gli avrebbe cambiato completamente la vita.

Per chi non lo sapesse il ragazzo ha deciso di intraprendere questa nuova avventura volendo al suo fianco la corteggiatrice Valeria. Federica quindi non è stata scelta da lui. Questa sua decisone balenava già fra i molti pensieri della ragazza, la quale ha perfino pensato che in realtà lui sapesse già chi scegliere ormai da tempo ed ovviamente questo le ha letteralmente spezzato il cuore.

Dopo aver sentito il discorso negativo di Matteo, Federica ha iniziato ad alterarsi. Ha infatti ammesso che secondo lei il tronista l’ha semplicemente usata per visibilità e che il suo comportamento l’ha delusa profondamente. Sentendo queste parole, l’opinionista Tina Cipollari, non ha potuto fare a meno di intervenire scagliandosi ferocemente contro di lei prendendo così le difese del tronista.

Tina sempre pronta a dire la sua 😱🤣 pic.twitter.com/XUHorFODJ8 — Marietta (@Mariettamitica) April 1, 2022

“Non ti ha scelto e fattene una ragione. Sai che ti dico? Ha fatto bene perché sei stata sempre un macigno. Bravo Matteo, bravo. Sono felice che non sei la scelta dopo tre mesi. Non mi sei mai piaciuta, pesante come un macigno e oggi lo hai dimostrato. Ciao Federica!”– Queste sono le parole dell’opinionista, la quale successivamente ha abbandonato lo studio. Una lite di questa portata non si era mai vista a Uomini e Donne.