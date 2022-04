Inaspettato colpo di scena, scende nuovamente le scale del programma UeD proprio per Ida Platano: nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta.

Come ben saprete lei fa parte del cast del programma ormai da diverso tempo, è diventata infatti un volto fisso del dating show nel trono over. Decise di intraprende questo percorso con la speranza di trovare finalmente l’amore della sua vita, a quanto pare però questo disperato tentativo non le ha fatto ottenere i risultati tanto desiderati. Ad oggi infatti la dama colleziona, purtroppo, una miriade di delusioni amorose tanto da farle dubitare di se stessa ed inoltre e mettere in dubbio il percorso da lei intrapreso.

Nell’ultimo mese la donna si è notevolmente avvicinata al famoso cavaliere Alessandro, i due hanno deciso di conoscersi e la dama si è perdutamente innamorata di lui. Nonostante l’affetto che l’uomo prova nei suoi confronti però non si sente pronto ad affrontare una relazione seria con lei. Insomma, dopo molte aspettative create la loro storia è prontamente finita.

Dal momento che la frequentazione con Alessandro non ha soddisfatto i desideri della donna ed anzi l’ha convinta ancor di più di smettere di cercare l’amore della propria vita, una persona in particolare ha deciso nuovamente di scendere le rinomate scale del programma televisivo solo ed esclusivamente per lei.

Proprio lui torna a UeD per Ida Platano: di chi si tratta

Il passato della dama ha influenzato incredibilmente sul suo presente, non volendo ricommettere gli stessi sbagli infatti ha tentato di imparare dai propri errori. Questa sua scelta però l’ha condizionata incredibilmente, tanto da non farle godere i piccoli attimi. In questi giorni la tristezza per la fine della frequentazione con Alessandro ha preso il sopravvento e per questo motivo infatti nei prossimi giorni vedremo ritornare nel programma un uomo che lei conosce perfettamente.

A consolarla per le delusioni del presente torna proprio chi fa parte del suo passato. Stiamo parlando ovviamente di Riccardo Guarnieri, il quale prenderà posto nel parterre del trono over. In molti sospettano che l’uomo abbia già in mente un secondo fine e che la sua presenza nello studio, anziché tranquillizzare la donna, la destabilizzerà incredibilmente.

Lei ha spesso parlato di lui e tutti conosciamo orami le sfaccettature della loro storia. Sappiamo infatti che la dama ha continuato a pensarlo anche dopo la loro rottura. Non ci resta quindi che attendere e scoprire come andrà a finire tra loro due.