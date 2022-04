Soleil, quanto ha speso per i ritocchini estetici da Urtis? Numeri proibiti ai comuni mortali

By

Quanto ha speso la famosa ex vippona Soleil Sorge dal famigerato chirurgo Giacomo Urtis? La cifra è davvero inimmaginabile: ecco cosa si è rifatta e quanto le è venuto a costare.

In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di lei, il suo avvicinamento all’ex concorrente del Grande Fratello Vip infatti ha suscitato l’interesse di ogni telespettatore e non solo. Dopo il percorso intrapreso all’interno del rinomato programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini la giovane ragazza ha ottenuto innumerevoli proposte di lavoro.

Attualmente ad esempio si ritrova a ricoprire il ruolo da opinionista all’interno dello studio di Barbara D’Urso, ovvero a La Pupa e Il Secchione. Avendo ottenuto un successo del genere, anche se i pareri su di lei sono discordanti, in molti hanno iniziato a porsi delle domande sul suo conto. Ebbene, oggi risponderemo ad alcune di queste.

Come ben saprete nella scorsa edizione del GF Vip ha preso parte del cast perfino il famoso chirurgo dei Vip. Giacomo infatti si occupa spesso ed anzi, in particolar modo, di personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Sono innumerevoli i Vip che si rivolgono da lui per ricorrere a dei ritocchi estetici precisi ed estremamente efficaci.

Quanto ha speso Soleil Sorge da Giacomo Urtis? La cifra è davvero inimmaginabile

Chi segue da tempo la ragazza sa perfettamente che, nonostante lei si ostini a smentire, il suo volto negli anni è incredibilmente cambiato. Dovete sapere infatti che, secondo quanto si vocifera e secondo quanto lei stessa ha accennato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricorso più volte alla magia della chirurgia estetica. Pare infatti che abbia optato per una mentoplastica, ovvero l’intervento che va a mutare l’aspetto del mento. Questo però non è il solo intervento fatto dalle mani esperte del chirurgo, pare che sia andata a ritoccare perfino le labbra ed inoltre che abbai optato per un filler nella zona circostante agli zigomi.

Dovete sapere che una labioplastica, ovvero il rimodellamento effettuato dal chirurgo plastico sulle labbra, nella clinica del famoso Giacomo costa all’incirca 3.000 €. Per quanto riguarda la mentoplastica invece, il costo di questo intervento solitamente si aggira sui 2.000/5.000 €. L’opzione del filler si zigomi invece ha un prezzo base che parte dai 400 € in su.

Ipotizzando che la ragazza si sia effettivamente sottoposta a tutti questi piccoli interventi estetici, complessivamente parlando, si presume che il costo totale sia di circa 8.000€. Insomma, questa non è di certo una cifra che una persona comune potrebbe spendere senza pensarci troppo.