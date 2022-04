“Ricoverata in ospedale”, le condizioni di Romina Power allarmano: un colpo al cuore per tutti

Romina Power non sta bene e viene ricoverata in ospedale. Un colpo al cuore per tutti i fan della famosa cantante. Ecco che cosa sta succedendo ad una delle artiste internazionali più amate di sempre.

Romina Power è sicuramente una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano e internazionale. Con Albano ha scritto la storia della musica incantando generazioni diverse.

Dopo la terribile tragedia che ha colpito i due artisti, a seguito della scomparsa della loro primogenita Ylenia, i due si sono allontanati per poi separarsi definitivamente dopo tanti anni di amore e un matrimonio che sembrava solido e indistruttibile.

Dopo 16 anni di silenzio, sono ritornati un duo, almeno sul palcoscenico. Oggi girano il mondo allietando con le loro canzoni le orecchie di chi ha il piacere e l’onore di ascoltarli. Proprio a Romina Power è accaduto, nelle scorse ore, qualcosa che ha fatto preoccupare incredibilmente i fan: la famosa cantante è stata ricoverata in ospedale.

Che Romina Power non stesse bene, lo ha comunicato sua figlia, l’ultimogenita, Romina Carrisi. Attraverso alcune sue Instagram Stories, la giovane ha svelato ai fan la triste notizia.

La Power si è dovuta sottoporre ad un importante intervento chirurgico per un problema molto serio al ginocchio. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, già nel 2019 era stata operata per lo stesso problema.

Questo intervento era stato programmato già qualche tempo fa, infatti da qualche settimana della Power in televisione non c’è stata alcuna traccia. Fortunatamente l’operazione è riuscita e l’artista sta bene. A condividere buone notizie con i fan è proprio Romina Junior che sui social ha scritto:

“Sono andata a trovare mia mamma in ospedale, è stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione… sta bene, è coccolata e quasi pronta per tornare a ballare la salsa con me”.

Tutto bene quel che finisce bene. Ne siamo sicuri, presto vedremo Romina più in forma che mai e magari sarà proprio lei a comunicare ai fan il suo rientro a casa.