Vi ricordate di Riccardo Sardonè, il famoso valletto di Ok il prezzo è giusto? Oggi la sua vita è completamente cambiata e lui è diventato ancora più bello di com’era prima. Siete pronti a vederlo? Il suo cambiamento vi sconvolgerà.

Riccardo Sardonè, per un periodo è stato uno dei volti più amati e famosi della televisione italiana. Ha scalato la vetta del successo molto presto grazie al suo fascino, diventando così uno dei modelli più ricercati ed importanti. Ma sapete com’è oggi e che fine ha fatto? E’ ancora più bello, vediamolo.

Vi ricordate di Riccardo Sardonè? Tutto sull’ex valletto

Classe 1977 nato il 15 marzo a Milano ma è cresciuto a Vancouver in Canada. Nel 2000 debutta in Rai e poi tre anni dopo su Canale 5, diventando ben presto un volto noto del mondo dello spettacolo.

Il successo è stato inevitabile, è stato uno dei protagonisti di Ok, il prezzo è giusto! Il game show dopo L’eredità e La ruota della fortuna più longevo della TV italiana. Ha lavorato anche a fiction importante come Centovetrine e Incantesimo.

Impossibile non ricordarlo a La Fattoria e Ballando con le stelle. Come abbiamo detto, ha lavorato come modello per dei marchi molto importanti come Giorgio Armani, Dolce e Gabbana e Valentino.

Purtroppo, negli anni è completamente scomparso dalla scena e si è completamente allontanato dal mondo dello spettacolo italiano. Ma abbiamo degli aggiornamenti su di lui, ma avete visto il suo cambiamento? E’ diventato ancora più bello di prima.

Riccardo Sardonè oggi | FOTO

Riccardo Sardonè all’età di 40 anni è convolato con la fidanzata Sara Renda, nella chiesa di Santissima Maria Assunta, in provincia di Trapani, la città natale della sposa. Lei è una ballerina professionista di danza classica.

I due si sono conosciuti grazie a degli amici in comune. Durante una cena, è stata la donna a dare un bacio a lui. Dopo 6 anni di fidanzamento e convivenza hanno deciso di sposarsi. In un’intervista, il noto modello raccontò:

“Ho lasciato Roma per raggiungerla a Bordeaux, dove fa la ballerina. Poi abbiamo deciso di sposarci”

Dalle immagini che circolano sul web, possiamo vedere il clamoroso cambiamento dell’attore che oggi è diventato ancora più affascinante. Purtroppo, non abbiamo altre informazioni riguardo la sua vita privata attuale, dato che non ha nessun profilo social.