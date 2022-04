Michelle Hunziker, la mamma è ancora più bella: sembra la sorella maggiore | FOTO

Mentre Michelle Hunziker sta cercando di rifarsi una vita sentimentale, diamo un’occhiata alla madre della showgirl che sembra sua sorella!

La mamma di Michelle Hunziker si chiama Ineke ed ha una bellezza unica ed un carattere di ferro, entrambi ereditati dalla figlia.

La mamma di Michelle Hunziker

Mentre non si fa altro che parlare della rottura di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi e dei suoi nuovi possibili amori, è bello parlare anche della sua famiglia e delle persone che le vogliono bene, proprio come sua mamma Ineke.

Ineke è una 74 enne di bell’aspetto. La sua chioma bionda ed il suo sorriso non ci sono nuovi e sembrano proprio quelli ereditati dalla figlia Michelle. Di origini olandesi, Ineke si trasferì in Svizzera per seguire l’amore: quello per il pittore Rodolfo Hunziker.

La forza di Ineke

Proprio a causa del padre, Michelle Hunziker ha poi rivelato di non aver avuto un’infanzia tranquilla. Papà Rodolfo, infatti, lottava contro l’alcolismo e il matrimonio dei due genitori durò poco. Dopo essersi trasferita con i figli da Soregno a Zuchwill, Ineke approdò in seguito a Milano per stare accanto alla figlia che stava per coronare il suo sogno di diventare famosa.

Michelle è stata molto legata alla madre, fino a quando ha fatto il suo ingresso nella setta della maga Clelia. Da allora, interruppe tutti i rapporti con sua madre, per oltre quattro anni. La storia è raccontata nel libro di Michelle in cui ha scritto di aver vissuto un incubo. Anche Ineke raccontò di aver sofferto tanto in quegli anni, come avrebbe sofferto qualsiasi madre lontano dal proprio figlio.

La rabbia di Ineke era talmente forte che, un giorno, decise di voler raggiungere la maga Clelia in macchina, armata di mazza da baseball: l’obiettivo era quello di picchiarla. Successivamente, però, venne stoppata da Eros Ramazzotti. Del resto erano personaggi pubblici e dovevano mantenere una certa integrità.

Quello fu per lei un periodo molto difficile: sveniva di continuo per problemi al cuore. Per questo motivo, le impiantarono un pacemaker. Successivamente, Michelle riabbracciò sua madre con molta naturalezza. Ineke raccontò che la chiamò una mattina e le disse che sarebbe passata per la colazione. Fu una gioia immensa.

Un’altra sorpresa del genere la fece Michelle alla madre alla fine della pandemia quando, dopo tre mesi di lockdown poterono finalmente riabbracciarsi, in diretta Instagram naturalmente.