“Era 200 chili in più”, Jeremias Rodriguez irriconoscibile pochi anni fa | FOTO

Jeremias Rodriguez è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi insieme al padre. Il fratello di Belen, però, non è sempre stato così in forma. Vediamo perché.

La rivelazione circa il peso di Jeremias Rodriguez è stata fatta da Fabrizio Corona.

Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi

Il debutto di Jeremias Rodriguez arrivò nel 2017 con la sua partecipazione, insieme alla sorella Cecilia, al GF Vip. In quell’edizione la sorella trovò l’amore di Ignazio Moser. Oggi Jeremias è alla seconda partecipazione all’Isola dei Famosi. Nella prima durò poco, giusto il tempo per avere una liason con Soleil Sorge.

Oggi in Honduras è insieme al papà. Non tutti, però, sanno di come fosse il suo aspetto prima del debutto. Il responsabile del suo cambio look è un uomo che ha fatto spesso parlare di se. Nato nel 1988, è arrivato in Italia da giovanissimo per seguire i genitori che erano venuti nel nostro paese per supportare la figlia Belen prima e Cecilia poi.

Com’era Jeremias Rodriguez prima della fama?

La rivelazione circa il peso di Jeremias Rodriguez venne fatta da Fabrizio Corona, ospite da Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo nel 2018. L’ex cognato di Corona, infatti, non è sempre stato in forma come lo si vede ora.

Appena arrivato in Italia, infatti, Jeremias appariva totalmente diverso ma Corona non fece altro che accoglierlo, come fece, del resto, con tutta la famiglia Rodriguez. In particolare, Corona ricorda che fece lavorare sin da subito Cecilia. Quando l’ex paparazzo andò a prenderlo all’aeroporto, si trovò dinanzi un ragazzo sovrappeso e molto discinto:

“Jeremias sono andato a prenderlo all’aeroporto: pantaloni strappati, maglietta, ciabatte, 200 kg e rasta. L’ho portato a giro per Milano, gli ho tagliato i capelli…”.

Lo sfogo, poi, è stato fatto anche dallo stesso Jeremias quando partecipò al Grande Fratello Vip, nel 2017. Il fratello di Belen raccontò che il cibo per lui era un rifugio. Non faceva altro che mangiare e stare sul divano. Riuscì a dimagrire e a pensare alla sua salute soltanto focalizzandosi sul problema e su se stesso.

Oggi il suo fisico è ben diverso e non far altro che metterlo in mostra. Del resto è un modello e una volta atterrato in Honduras non ha fatto altro che togliersi la maglietta per mostrare i suoi addominali. I fan, intanto, si chiedono se il dimagrimento eccessivo della scorsa edizione avverrà anche questa volta.