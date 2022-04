Elisabetta Gregoraci, proprio lui finisce sulla sedia a rotelle: che mazzata | Questa non ci voleva

By

Attimi di preoccupazione per la famosa conduttrice Elisabetta Gregoraci, lui purtroppo finisce sulla sedia a rotelle: ecco di chi si tratta e cosa ha causato questa spiacevole condizione.

La famosa conduttrice negli anni ha scalato i vertici del successo ottenendo una notorietà inimmaginabile grazie alla sua estrema professionalità. Ha infatti condotto i programmi più rinomati e seguiti da tutti gli italiani. Questo le ha permesso di ottenere una visibilità inimmaginabile. A suscitare l’attenzione del pubblico però non è solo ed esclusivamente la sua vita professionale, la sua vita privata infatti nel tempo ha conquistato l’interesse dei fan. Come ben saprete lei è stata legata sentimentalmente con il famoso imprenditore Flavio Briatore.

I due hanno condiviso molto ed hanno coltivato il loro amore nel tempo dando perfino il benvenuto al frutto del loro legame, ovvero Nathan Falco. Lui è ormai abbastanza grande e spesso infatti appare in televisivo al fianco della mamma. La relazione con l’imprenditore però con il tempo è andata incontro ad innumerevoli problematiche e per questo motivo i due hanno deciso di intraprendere strade diverse.

Nonostante questo però entrambi si sono ripromessi di non influenzare negativamente sulla vita del loro figlio e per questo i loro rapporti sono rimasti immutati. Spesso infatti li vediamo insieme, trascorrendo perfino compleanni e attimi di relax come una famiglia ancora unita.

Elisabetta Gregoraci, spiacevole notizia per lui: costretto ad utilizzare la sedia a rotelle

I fan della coppia sono rimasti incredibilmente incantati nel vedere i due genitori ormai separati condividere attimi di felicità insieme. Pare infatti che, nonostante l’amore sia ormai finito, il bene che entrambi provano l’un l’altra è ancora molto forte. Nelle ultime ore però, una spiacevole notizia irrompe nella loro tranquillità. Purtroppo in questi ultimi giorni proprio l’ex compagno di vita della famosa conduttrice si è dovuto sottoporre ad un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille.

Flavio Briatore solo pochi giorni fa infatti si trovava ancora all’interno della struttura per riprendersi adeguatamente. Successivamente è potuto tornare nella sua abitazione, avendo subito un’operazione del genere però il movimento è incredibilmente influenzato poiché non può assolutamente sforzare in nessun modo la zona.

Per potersi spostare quindi, dal momento che deve assolutamente rimanere a riposo, deve utilizzare una sedia a rotelle. Fortunatamente però, nonostante gli attimi di preoccupazione, al suo fianco ha la sua famiglia che lo assiste inoltre lui stesso ha confessato di sentirsi già molto meglio. Fra non molto quindi potrà tornare a condurre la sua solita vita, oltretutto ha ripreso a lavorare normalmente anche se doverosamente da casa.