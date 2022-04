Cicogna in arrivo da UeD, bellissimo fiocco rosa proprio per lei | Chi poteva aspettarselo

Fiocco rosa a UeD da una ex corteggiatrice che, forse, non tutti ricorderanno. Vediamo di chi si tratta e come si chiama la primogenita.

L’ex corteggiatrice Marianna Acierno, dopo l’esperienza a UeD ed ha partorito da poco una bambina.

L’ex corteggiatrice di UeD

Marianna Acierno era approdata nel parterre di UeD per corteggiare Paolo Crivelllin. Il dating show, però, per lei non fu abbastanza fortunato. Il tronista, infatti, non scelse lei ma Angela Caloisi. Era il 2017. A seguito della delusione avuta a UeD, Marianna ebbe una storia d’amore piuttosto duratura con Fabio Ferrara. Quest’ultimo, è stato anche lui parte di UeD come tronista, nonché ex di Ludovica Valli.

Grazie all’esperienza a UeD, Marianna raccontò sui social che, benché non avesse trovato l’amore, era rimasta piuttosto soddisfatta del suo percorso. Sì perché era riuscita lasciare andare alcune paure ed era cresciuta come donna.

Un’esperienza che la aiutò anche a liberarsi di una forte corazza che si era costruita negli anni. Inoltre, aveva ricevuto un grande sostegno da parte dei fan del programma che l’avevano sempre sostenuta e mai attaccata, durante e dopo il suo percorso.

Dopo di Fabio, Marianna ha intrapreso una relazione lunga e duratura, con il suo attuale compagno: Andrea, un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo.

È nata Ginevra

Nata a Caserta, oggi Marianna vive a Milano. Dopo il suo percorso a UeD la donna non è rimasta con le mani in mano: ha fondato un brand Mon Cher Ami ed è un’influencer. Inoltre, è una delle presentatrici di QVC Italia.

L’annuncio del fiocco rosa di Marianna è arrivato attraverso il suo profilo Instagram. Proprio su quel canale, l’ex corteggiatrice aveva già comunicato la sua gravidanza ai suoi followers. In quell’occasione, lo aveva fatto con un messaggio d’amore nei confronti del suo Andrea.

Diventare genitori era una delle cose che più desideravano e rappresentava, in quel momento, per loro, una benedizione.

In occasione del parto, oltre alla foto di un dettaglio della sua piccina, che stringe il dito della mamma, Marianna ha dedicato un messaggio molto dolce alla neonata. Per la piccola Ginevra il futuro è ancora tutto da scrivere.

L’influencer è stata inondata dai messaggi di affetto e auguri. Tanto che, in una storia pubblicata su Instagram ha affermato che, piano piano, cercherà di rispondere a tutti quanti.