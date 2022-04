Anna Tatangelo, dopo Gigi è il suo turno: la FOTO commuove tutti

By

Anna Tatangelo emoziona i social. Ecco la foto che commuove i fan. Dopo Gigi, ora tocca finalmente a lei. Gioia incredibile per la cantante.

Anna Tatangelo al settimo cielo

Tra le voci più belle che il panorama musicale italiano ha la fortuna di possedere, vi è sicuramente quella di Anna Tatangelo. La cantante di Sora che ha iniziato giovanissima a muovere i primi passi nel mondo musicale, oggi è un’affermata artista, amatissima e seguitissima, soprattutto sui social.

Dopo la relazione turbolenta con il cantante partenopeo Gigi D’Alessio con il quale ha instaurato una relazione non soltanto sentimentale ma anche lavorativa, i due oggi sembrano essere in ottimi rapporti anche se ciascuno di loro ha intrapreso strade diverse.

Come ben saprete, Gigi D’Alessio ha una nuova compagna, Denise Esposito, che l’ha reso nuovamente papà, mentre Anna Tatangelo si è concentrata su figlio e lavoro. Avete visto che cosa ha fatto la cantante di Sora sui social? Arriva una foto che spiazza tutti. Dopo l’ex compagno ora è arrivato il suo turno.

La foto social della cantante emoziona

Anna Tatangelo ormai non si nasconde più. La cantante di Sora ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha lasciato i fan interdetti, emozionando tutti. Avete visto che cosa ha fatto la famosa artista?

Ebbene, la ex compagna di Gigi D’Alessio ha finalmente ufficializzato la sua relazione con un uomo. Si tratta del cantante Livio Cori. La loro storia, è iniziata in realtà già qualche tempo fa ma fino ad ora è stata tenuta ben nascosta da gossip e pettegolezzi.

Finalmente, proprio come tempo fa ha fatto Gigi D’Alessio, mostrandosi in compagnia della sua nuova compagna, anche la Tatangelo trova il coraggio di gridare al mondo intero l’amore che prova per un’altra persona.

L’ultima foto Instagram pubblicata sul suo profilo ha emozionato i fan. Nell’immagine in questione, si vede l’artista sorridente accanto al suo uomo, con un panorama mozzafiato alle spalle.

Ad emozionare è soprattutto la didascalia che accompagna questo scatto meraviglioso:

“Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo”.

Una dedica bellissima per il suo nuovo amore che finalmente ha fatto tornare il sole nella vita della cantante. Dopo la pubblicazione di questo scatto, si sono diffuse voci di una presunta gravidanza della Tatangelo, notizia questa che però, per il momento non è stata confermata. Certo è che la cantante appare felice e la sua gioia la vuole condividere con tutti.