Albume avanzato in cucina, non lo buttare: senza sporcare nulla una super cena a costo 0

Cosa fare con dell’albume avanzato? Questa è la domanda che ci facciamo spesso quando abbiamo una scorta di albumi rimasti da preparazioni sia salate che dolci.

Anche se al momento non sapete che farne, meglio non buttare via l’albume avanzato. Questa parte dell’uovo è facilmente riciclabile in deliziose ricette.

Albume avanzato in cucina

Se avete preparato di recente la maionese o della crema pasticcera, può darsi che vi siate trovati con due opzioni, la prima di salvare qualche albume senza sapere molto bene il perché e, la seconda opzione, vivamente sconsigliata, che avete buttato via l’albume avanzato perché non sapevate cosa farne. Nelle ricette, quando si deve usare una parte specifica dell’uovo, il tuorlo è spesso quello fortunato che non viene eliminato. È vero che è quasi indispensabile nei dolci o per cucinare una vera pasta alla carbonara. Ma l’albume può anche essere usato in molte ricette, dagli antipasti ai dolci. Vediamo quali ricette consentono di utilizzare l’albume avanzato per farne delle ottime pietanze e al tempo stesso non sprecare.

Fare una deliziosa mousse

Tecnicamente, una mousse è la diffusione di un gas sotto forma di bolle in un liquido (mousse liquida) o in un solido (mousse solida). In pasticceria, le mousse sono composte da frutta o cioccolato, a cui si aggiungono uova e panna per ottenere un’emulsione. Anche se molte mousse contengono anche tuorlo d’uovo, la proporzione di albume è sempre più alta, quindi gli avanzi sono ottimi. Se siete amanti della cioccolata una bella mousse al cioccolato richiede che si montino degli albumi. La mousse al limone si basa su una crema al limone e una meringa che, una volta pronta, basta mescolare e via!

Non solo dolci: come impiegare l’albume avanzato Che sia per colazione o per una cena leggera, le frittate preparate esclusivamente con albumi sono un delizioso apporto di proteine di alto valore biologico e molto facili da assimilare dal nostro organismo. Sono ideali per gli atleti e per tutti coloro che hanno alti livelli di colesterolo, ma che vogliono godersi le uova senza aggiungere grassi alla loro dieta. Abbiamo anche bisogno degli albumi per preparare queste nuvole di uova. Una ricetta veloce svuota frigo, infatti possiamo utilizzare le classiche rimanenze di salumi e formaggi molli, ma anche delle verdure affiancate dei pomodorini per una versione più light. Inoltre oltre ad essere un pasto semplice e delizioso per la preparazione di questa frittata alla fine sporcheremo pochissime stoviglie. Se desideriamo preparare una cena veloce, che ci faccia recuperare gli albumi avanzati vediamo cosa avere a portata.

Ingredienti per la frittata in forno con albumi

7 albumi

100 grammi di speck

50 grammi di scamorza affumicata

60 grammi di pomodorini

8 foglie di basilico

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione