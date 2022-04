Kate Middleton è sempre pronta a fare le veci della Regina Elisabetta. La duchessa di Cambridge e la monarca hanno un rapporto davvero speciale. L’ultimo gesto della moglie di William conferma il bellissimo legame che c’è tra loro due.

In poco tempo Kate ha conquistato l’affetto e la fiducia della Regina Elisabetta e del popolo britannico. In tutti questi anni non ha mai sbagliato un colpo, proprio per questo sarebbe la perfetta erede al trono d’Inghilterra. L’ultimo gesto della duchessa di Cambridge non è passata inosservato, ha emozionato tutti: scopriamo di più.

Kate Middleton e la Regina d’Inghilterra: il loro rapporto

Come in molti sapranno la duchessa di Cambridge e la regina Elisabetta hanno un bellissimo rapporto. Tra le due è scattata la scintilla sin dall’inizio. Secondo le indiscrezioni, il loro legame si è rafforzato durante il primo Natale insieme, quando Kate le regalò un chutney fatto in casa, un cadeau che Sua Maestà apprezzò tantissimo.

C’è sempre stata una complicità e stima unica che ancora oggi è molto forte. Addirittura, la Middleton è una delle pochissime persone che può chiamare la monarca direttamente, senza contattare prima gli assistenti reali.

Dopo il matrimonio con il Principe William ha dimostrato di essere perfetta per ogni tipo di occasione e di saper gestire qualsiasi situazione anche se difficile. La monarca, infatti, vedrebbe lei come futura sovrana. Inoltre è l’unica ad avere delle capacità governative impressionanti.

Di certo, la Duchessa di Cambridge ha tutte le carte in regola per salire sul trono. La Regina Elisabetta nutre una grande stima per Kate e lei non sarebbe mai capace di deluderla. Il suo ultimo gesto è stato incredibile: scopriamo di più.

Il bellissimo gesto di Kate Middleton

Nei giorni scorsi si è celebrata la commemorazione per il principe Filippo, scomparso un anno fa a 99 anni. Durante la messa, un gesto di Kate Middleton non è passato inosservato.

La duchessa di Cambridge riesce sempre a distinguersi anche in mezzo a 1600 persone. Una donna elegante non solo per i suoi royal look ma anche per il suo portamento reale.

Nel dettaglio, mentre la Regina Elisabetta stava raggiungendo il suo posto nell’abbazia di Westminster, Kate Middleton è stata l’unica ad inchinarsi durante il passaggio della monarca. Un gesto che dimostra tutta la stima nei confronti di Sua Maestà.