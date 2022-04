Gravissimo lutto per la famosa conduttrice Maria De Filippi, viene a mancare proprio la sua spalla destra in tutto e per tutto. L’addio dei colleghi emoziona.

Nelle ultime ore la famigerata conduttrice ha ricevuto una drammatica notizia e con lei tutti coloro che lavorano al suo fianco. Come ben saprete la donna ama lavorare in un ambiente sereno e per questo motivo infatti tende a creare dei legami con chi decide di intraprendere un percorso lavorativo al suo fianco. Sono innumerevoli infatti i suoi collaboratori che hanno lavorato insieme a lei che tuttora si tengono in contatto con la conduttrice.

Perfino chi fa parte del cast dei vari programmi televisivi che lei conduce ha instaurato un certo legame affettivo. Sono numerose le coppie che hanno preso parte del cast di uomini e Donne ad esempio che hanno continuano a rimanere in contatto con la conduttrice. Perfino i giovani talenti del programma Amici mantengono i contatti con lei.

Insomma, anche se solitamente non accade così con altri presentatori, la conduttrice ama creare dei rapporti ben solidi. Per questo motivo infatti, la notizia di che le è giunta questa mattina l’ha completamente stravolta.

Maria De Filippi, grave lutto per lei: l’addio alla sua fedele spalla destra

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente, nelle ultime ore è giunta una notizia straziante alla conduttrice. La sua spalla destra in tutto e per tutto ci ha lasciati per sempre, lo abbiamo sempre visto al suo fianco e lei stessa ha sempre affermato che lui era ormai diventato un punto di riferimento per lei e per tutti coloro che lavavano e lavorano tuttora nei vari programmi come ad esempio: Amici, Uomini e Donne, Tu si que vales. Per chi non lo avesse capito stiamo parlando del tanto amato assistente di studio Piero Sonaglia.

In diverse occasioni l’uomo è perfino apparso nelle riprese. Spesso inoltre è stato chiamato in studio per mettere in ordine le vari problematiche che accadevano nello studio ma non solo. La stessa conduttrice lo ha più volte ringraziato ed oltretutto, durante un’intervista rilasciata al famoso magazine di Uomini e Donne ha sottolineato che ruolo fondamentale ricoprisse.

“Potremmo definirlo come una sorta di aiuto-regia in studio. Nelle grandi trasmissioni come Amici l’assistente di studio diventa un punto di riferimento per tutti i reparti. [..] È una figura unica all’interno del team.“– Purtroppo, tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco oggi si stringono in un forte abbraccio per rivolgere a lui l’ultimo saluto.