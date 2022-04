“Caro Vladimir…” Luxuria impazzisce per l’offesa: scambiata per un maschio: Ilary sbighottita | VIDEO

La quarta puntata de L’Isola dei Famosi è stata piuttosto movimentata. Abbiamo assistito ad uno scontro accesissimo tra il naufrago Nicolas Vaporidis e l’opinionista Vladimir Luxuria. Anche Ilary è rimasta sconvolta: scopriamo di più.

Nello studio de L’Isola dei Famosi, la trasmissione di Canale 5 condotta da Ilary Blasi, è accaduto l’impensabile. Abbiamo visto uno scontro davvero feroce. I protagonisti della lite sono stati il naufrago Nicolas Vaporidis e l’opinionista Vladimir Luxuria: ecco cosa è accaduto.

L’Isola dei Famosi, il duro scontro tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis

Il 31 marzo è andata in onda la quarta puntata de L’Isola dei Famosi, un appuntamento non affatto facile per Ilary Blasi. Al centro dell’attenzione Nicolas Vaporidis che in questi primi giorni sull’Isola ha tirato già fuori il suo caratterino, infatti, ha già litigato con alcuni suoi compagni d’avventura.

La fame e la stanchezza si fanno sentire, durante la puntata, l’attore è stato al centro delle polemiche per una feroce lite con Vladimir Luxuria. L’opinionista, lo ha accusato di essere uno stratega, perché con la sua nomination ha provocato l’eliminazione della coppia formata da Clemente Russo e la moglie.

Dopo l’uscita dei due sportivi, Nicolas ha detto di essere molto dispiaciuto. Lui li ha nominati perché era convinto che avrebbero sconfitto al televoto Carmen Di Pietro e Alessandro. A quel punto l’ex parlamentare, ha detto:

“Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo conosco come regista. Penso volesse far eliminare la coppia e che la sua giustificazione sia farlocca”.

Una frase che ha scatenato la reazione immediata dell’attore, infatti, da lì lo scontro è stato inevitabile. Vaporidis ci è andato giù pesante: scopriamo cosa è accaduto.

Nicolas Vaporidis contro Vladimir Luxuria: è polemica

La dura dichiarazione dell’opinionista, ha colpito e affondato il naufrago Nicolas Vaporidis. Un giudizio che ha scatenato notevolmente la sua rabbia e ha subito risposto dicendo:

“Bravo sì continua, bravo vai, bravo. Ascolta, caro Vladimir, abbi rispetto delle mie opinioni (…) Questa è la mia visione caro Vladimir. Io non faccio strategie e lui mi dice che sono un regista”.

L’attore si è rivolto a Vladimir Luxuria usando il maschile. Un gesto davvero sconcertante, a quel punto il dibattito si è acceso e l’opinionista furiosa si è scagliata contro di lui:

“Intanto dì ‘cara Vladimir’, così tanto per cominciare e non ‘caro Vladi’. Se parliamo di rispetto, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso”.

Nicolas Vaporidis non si è scusato per la caduta di stile e sul web è scoppiata una gigante polemica per questo triste siparietto andato in onda in prima serata su Canale .