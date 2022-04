Barbara D’Urso, che mazzata! I Capi Mediaset furibondi: l’annuncio è dei peggiori

Barbara D’Urso finisce nuovamente sotto il mirino della Mediaset, i Capi sono davvero furibondi e l’annuncio non è di cero dei migliori. Ecco che cosa è successo.

Come ben saprete negli ultimi mesi la famosa conduttrice si è ritrovata spesso in situazioni spiacevoli. Inoltre vi sono innumerevoli chiacchiericci che la vedono come protagonista indiscussa di alcune problematiche legate particolarmente all’ambito lavorativo. A fine dell’anno scorso iniziavano a circolare delle voci sul suo conto, le quali trattavano un presunto allontanamento della conduttrice dalla rinomata casata. Dopo un gran putiferio creato però l’atmosfera si è nuovamente palcata.

Da allora le voci sul suo conto sono terminate e la conduttrice ha continuato a condurre il suo amatissimo programma proprio come stabiliva il contratto precedentemente stipulato. Quando la situazione sembrava ormai calma ed in salita però la donna si è nuovamente imbattuta in innumerevoli problemi che tuttora la perseguitano. Come ben saprete attualmente si ritrova a ricoprire il ruolo da presentatrice in ben due programmi televisivi, ovvero Pomeriggio 5 e La Pupa e Il Secchione Show.

Inizialmente quest’ultimo ha raggiunto dei picchi di ascolti inimmaginabile, qualcosa però dopo la prima puntata è inaspettatamente cambiato e per lei sono iniziati i primi problemi. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accaduto e quali sono le decisioni dei vari Capi della Mediaset.

Barbara D’Urso nuovamente sotto un ciclone mediatico: la Mediaset non è affatto contenta del suo operato

Come vi abbiamo già anticipato la prima puntata del programma ha ottenuto un successo straordinario raggiungendo picchi si share da far invidia a molti. Inaspettatamente però, fin dalla seconda puntata, la situazione si è completamente capovolta e da allora il programma La Pupa e il Secchione non ha fatto altro che perdere punti in classifica. Di questo i Capi della casata televisiva non sono affatto contenti poiché si sarebbero aspettati dei risultati notevolmente diversi da quelli da lei ottenuti.

Per questo motivo infatti pare che attualmente siano in corso delle riunioni per capire effettivamente se sia il caso di continuare a mandare in onda un programma che non soddisfa affatto i desideri del pubblico ed anzi che viene letteralmente snobbato. Si vocifera inoltre che in molti suppongono che il programma sia diventato ormai una sorta di Live Non è la D’Urso.

Secondo quanto riportato da Dagospia, nel mirino delle lamentele circola proprio il nome della famigerata conduttrice. In molti suppongono infatti che la colpa del calo degli ascolti sia interamente sua. La casa di produzione Banijay e la stessa Mediaset attualmente stanno decidendo le sorti del programma televisivo e con lui anche quelle della stessa conduttrice.