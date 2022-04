Alex Belli non frena, Delia a casa e lui insieme all’altra: dopo Soleil spunta fuori il terzo incomodo

L’ex vippone Alex Belli lascia Delia Duran a casa e vola proprio da lei, dopo l’avvicinamento con Soleil Sorge spunta un altro nome. Ecco di chi si tratta e cosa è successo realmente.

In questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare di lui e del suo comportamento bizzarro e non compreso dalla maggior parte degli italiani. Fin da quando ha deciso di varcare la soglia della porta rossa del rinomato programma televisivo condotto dal famigerato Alfonso Signorini, il giovane concorrente ha letteralmente conquistato la scena per via del suo avvicinamento alla giovane ex vippona Soleil Sorge.

Questa situazione ha poi scatenato un vero e proprio putiferio e da allora i riflettori continuano a puntare verso di lui. A suscitare l’interesse del pubblico però è stato perfino il comportamento della sua futura moglie, la quale, anziché troncare definitivamente la loro relazione si è catapultata fra le braccia di lei per poi baciarla appassionatamente davanti a tutta l’Italia.

I due hanno poi confessato di essere pro all’amore libero e che ad entrambi sarebbe piaciuto intraprendere una presunta relazione con lei. Le chiacchiere sul loro conto da allora non sono più cessate ad anzi sono apparse nuove verità sconvolgenti. A quanto pare però l’attuale opinionista Soleil Sorge si è ormai allontanata dalla coppia tentando in ogni modo di stare lontana da queste voci di corridoio.

Alex Belli, dopo Soleil Sorge arriva un’altra donna mentre Delia Duran rimane a casa

Come vi abbiamo già anticipato le versioni riguardo la vita sentimentale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sono innumerevoli ed ovviamente lui non perde affatto tempo nel smentirle. Per questo motivo i chiacchiericci continuano a moltiplicarsi. Nelle ultime ore pare però che la sua attenzione si sia nuovamente contrata su un’altra donna. Nessuno mai si sarebbe aspettato di venire a conoscenza di una notizia del genere. Ebbene, a quanto pare lei è proprio una delle sorelle Selassié, ovvero le Principesse del reality.

“Io e lui abbiamo già programmato uno shooting individuale e anche di gruppo tutte noi tre sorelle. Sarà super pazzesco e non vediamo l’ora di farlo.”– Queste sono le parole della Principessa Jessica, la quale ha vinto l’ultima edizione del GF Vip. A quanto pare infatti i due si incontreranno per posare per degli scatti insieme.

Pare quindi che in realtà, il chiacchiericcio che da mesi circola su Alex Belli ha coinvolto anche la conduttrice. I due però si incontreranno solo ed esclusivamente per lavoro e non di certo per via di un avvicinamento sentimentale.