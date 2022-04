Jeremias Rodriguez, attuale naufrago de L’Isola dei Famosi 2022, ha affrontato un dramma che lo ha molto segnato. Anche se ha avuto paura in quel momento è riuscito a reagire con grande coraggio: scopriamo cosa è accaduto.

Jeremias, nel corso della sua esperienza a L’Isola dei Famosi, sta dimostrando di essere un vero combattente, ma non tutti sanno che il fratello di Belen Rodriguez lo è anche nella vita di tutti i giorni. Il ragazzo, ha una ferita indelebile nel suo cuore: scopriamo cosa è accaduto.

Il dramma indelebile di Jeremias Rodriguez

Per Jeremias Rodriguez l’esperienza a L’Isola dei Famosi è davvero difficile. Non solo per le sfide durissime del reality che mettono sempre a dura prova la resistenza fisica e mentale, ma anche per la lontananza con la sua fidanzata Deborah Togni.

I due sono legati dall’estate del 2020 e la distanza non è affatto facile per loro. Sono sempre stati molto uniti nel bene e nel male. Pochi mesi fa, infatti, quando la ragazza ha avuto un brutto incidente, lui è stato continuamente al suo fianco.

Deborah era svenuta in aeroporto e ha sbattuto il mento su una lastra di ferro, rompendosi l’osso occipitale del cranio. Dopo un episodio del genere, la cognata di Belen è stata ricoverata per degli accertamenti.

Per Jeremias è stato un dramma, ha trascorso un periodo davvero difficile. Ha sofferto tantissimo, lo raccontò anche sui social, pubblicando la foto delle loro mani intrecciate, mentre lei era sul lettino dell’ospedale, scrivendo: “Nella cattiva sorte molto di più”. I due sono innamoratissimi, ma conosciamo meglio la loro emozionante storia d’amore.

Jeremias e Deborah Togni: la loro storia d’amore

Nel quarto appuntamento de L’Isola dei Famosi, Jeremias ha parlato della sua dolce metà. Deborah Togni, assistente di volo che vive a Milano, ha rubato il cuore del fratello di Belen Rodriguez.

Non è conosciuta al mondo dello spettacolo ed è una ragazza molto riservata. Ma il naufrago non ha potuto non parlare di lei e di quanto sia innamorato. Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine Si sono conosciuti per puro caso grazie a degli amici in comune.

Jeremias ha raccontato di sentire moltissimo la sua mancanza, proprio per questo Deborah gli ha fatto una sorpresa venendo in studio per supportarlo e per dargli tutta la forza possibile per affrontare questa avventura.