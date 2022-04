Ilary Blasi, clamoroso: aveva previsto tutto su Signorini | Dopo il GF Vip è andata finire veramente così

Alfonso Signorini risponde alla frecciatina lanciata da Ilary Blasi nel corso della finale del GF Vip. Vediamo di cosa si tratta.

Ilary Blasi, al timone dell’Isola dei Famosi, non ha risparmiato una frecciatina pungente nei confronti del collega.

Cosa ha detto Ilary Blasi

Prendendo il posto di Alfonso Signorini, in prima serata, il lunedì ed il giovedì, Ilary Blasi è al timone de L’Isola dei Famosi che ha sostituito il GF Vip terminato due settimane fa. Per presentare il suo reality, è stata ospitata alla finale del reality show durato sei mesi. In quell’occasione, sul palco, non sono mancate le domande circa la sua vita sentimentale.

Come quasi un botta e risposta, Ilary Blasi ha lanciato una pungente frecciatina al collega. La conduttrice ha esortato Alfonso Signorini a sparire per un po’ poiché il pubblico di lui non ne poteva proprio più.

Vero è il conduttore sembra essere davvero sparito dai radar. Non appena è terminato il GF Vip non è stato più disponibile a rilasciare neanche mezza intervista. Che abbia avuto ragione Ilary?

Che fine ha fatto Signorini

Il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini, presente in prima serata due volte la settimana, per sei mesi, non ha di che lamentarsi. Stando alle analisi ex post, infatti, quella che si è da poco conclusa, è stata una delle edizioni del reality più seguita di sempre. In metà anno, infatti, sono state tantissime le interazioni dal pubblico e altrettante le storie che hanno permesso al pubblico di appassionarsi ai protagonisti chiusi nella casa di Cinecittà.

Uno show dei record, se così si può dire, che ha fatto sì che Signorini venisse eletto come uno dei migliori conduttori della televisione italiana.

Ora, dunque, il conduttore si sta godendo una meritata pausa in vacanza alle Maldive. Non è affatto sparito dai radar, anzi. Ritornerà a fare televisione da settembre. Però ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro spiegando che lui e Ilary sono legati da un affetto profondo. Ricordiamo, infatti, che Signorini è stato opinionista per tre anni al GF vip condotto proprio da Ilary Blasi.

Per questo, la conduttrice durante la sua ospitata alla serata conclusiva del reality avrebbe esclamato:

“Da opinionista a conduttore è un attimo!”.

Signorini, in un commento in risposta ad una fan, ci ha tenuto a precisare che nelle affermazioni di Ilary non c’era alcuna malizia.