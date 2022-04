“Ha passato la notte con lui”, Scandalo per Ilary Blasi all’Isola dei famosi | Indiscrezioni clamorose

By

Un altro scandalo si scaglia contro Ilary Blasi all’Isola dei famosi: passa la notte proprio con lui ed i dubbi iniziano ad infittirsi sempre di più. Ecco cosa è realmente successo.

Come ben saprete subito dopo il termine del rinomato programma condotto dal famigerato presentatore Alfonso Signorini, la conduttrice ha dato il via ai giochi in Honduras. Tutti i naufraghi sono arrivati sull’isola ed hanno iniziato il loro percorso nel programma televisivo. Le prime difficoltà non tardano ed arrivare e gli avventurieri iniziano a separarsi gli uni dagli altri. La tensione inizia a salire e diventare parte integrande del loro percorso.

Vivere su un isola sperduta infatti non rappresenta di certo una passeggiata tranquilla. Tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questa strada sono consapevoli che, fino al termine del programma, dovranno lottare perfino per guadagnarsi il cibo necessario per poter andare avanti.

Ebbene, nonostante questo però, i più impavidi, non si sono lasciati trasportare dalle paure e dalle sensazioni contrastanti. Dopo alcuni giorni però, l’allontanamento dalla propria vita quotidiana inizia a farsi sentire ed i naufraghi iniziano a sentirsi molto soli. Una semplice parola gentile ed un semplice gesto di affetto possono infatti capovolgere letteralmente le loro giornate.

Passano la notte insieme, la conduttrice Ilary Blasi letteralmente senza parole per lo scandalo all’Isola dei Famosi

Come vi abbiamo già anticipato, la vicinanza di una persona quando si è su un’isola deserta può migliorare la giornata di chiunque. Due naufraghi appunto, sono apparsi in particolar modo attratti l’uno dall’altra. Questo ovviamente ha fatto insospettire tutti i telespettatori e, dopo molte ipotesi, è finalmente spuntata tutta la verità. Stiamo parlando ovviamente di Estefania e Roger. I due fin dall’inizio del programma non hanno distolto lo sguardo l’uno dall’altra. Dopo qualche giorno però Estefania ha dovuto fare coppia fissa con Nicolas e Roger si è definitivamente allontanato da lei.

Nonostante la distanza e le avversità riscontrate però i due continuano a pensarsi ed a fantasticare sul futuro. Questa romantica atmosfera del tutto surreale ha fatto pensare che dietro ai loro comportamenti ci fosse in realtà una strategia studiata precedentemente nei minimi dettagli. A togliere ogni dubbio però ci ha pensato l’amica di lei, la quale ha affermato che, a parer suo, i due abbaino consumato ancor prima di entrare nel programma.

Secondo quanto affermato da lei stessa infatti, ospite dell’ultima puntata, Estefania non si sarebbe legata così a lui senza aver avuto prima un contatto fisico. I diretti interessati però attualmente non hanno confermato o semplicemente smentito la teoria. Non ci resta quindi che attendere l’evolversi della situazione creatasi.