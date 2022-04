Flavio Insinna, con chi stava prima? L’unica a far girare la testa a tutti gli uomini: impensabile | FOTO

By

Flavio Insinna, sapete con chi stava prima di incontrare Adriana Riccio? Lei è una donna bellissima che ha fatto girare la testa a tanti uomini. Ve la presentiamo.

Insinna è stato legato per tanti anni ad una donna molto famosa. La conoscete? È di una bellezza stratosferica. Ecco di chi si tratta.

Flavio Insinna, il re del piccolo schermo

Tra i conduttori più amati del piccolo schermo non possiamo non menzionare Flavio Insinna. Il presentatore de L’eredità, bazzica in televisione da tanti anni e sempre, possiamo aggiungere con certezza, con grande successo.

I fan sono affezionatissimi a lui e continuano a seguirlo con grande affetto ed entusiasmo. Insinna ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissimo. Dopo un periodo di formazione teatrale, si aprono per lui le porte della televisione.

È stato il volto noto di programmi celebri della Rai come Affari tuoi e Il pranzo è servito ma si è dedicato anche alla recitazione. Ha partecipato infatti a fiction importanti come Don Matteo e Ho sposato uno sbirro. Per tanti anni è stato legato sentimentalmente ad una donna molto importante che ha fatto girare la testa a tanti uomini. L’avete mai vista?

Chi è l’ex fidanzata del famoso conduttore Rai

Flavio Insinna è sempre stato un uomo molto riservato. Spigliato ed estroverso in televisione ha cercato di mantenere, invece, un profilo sempre piuttosto basso lontano dal piccolo schermo.

Attualmente è in coppia con Adriana Riccio, una donna che ha conosciuto quando presentava la trasmissione Rai, Affari tuoi. Prima di lei, nel suo cuore c’era un’altra donna molto bella e famosa. Sapete di chi si tratta? Il suo nome è Mariagrazia Dragani.

L’ex fidanzata di Flavio Insinna è una famosa giornalista e autrice televisiva. I due sono stati insieme davvero tanti anni e stavano pensando anche di convolare a nozze.

Addirittura, erano state esposte le pubblicazioni ma da un giorno all’altro non se n’è fatto più nulla. Ancora oggi non si sa cosa sia realmente successo tra i due. Flavio Insinna non ha mai voluto parlare di Mariagrazia Dragani che ha rappresentato, sicuramente, una persona importante nella sua vita.

Lei è una donna molto bella, colta ed intelligente. Si sono conosciuti dietro le quinte di un programma Rai ed è stato un colpo di fulmine. Ora però Mariagrazia è acqua passata, Flavio è felice con Adriana Riccio che è una sportiva nonché presidente di un’associazione femminile che si occupa di fare prevenzione e informazione per malattie oncologiche come il tumore al seno.