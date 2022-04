“È lei la nuova tronista”: colpo di scena a UeD, Maria sceglie una dama del trono over | FOTO

La conduttrice Maria De Filippi sceglie inaspettatamente una nuova tronista a UeD, lei è una dama del trono over. Ecco di chi si tratta e cosa è accaduto all’interno dello studio televisivo.

Negli ultimi giorni l’atmosfera che si percepisce all’interno dello studio televisivo di Uomini e Donne è del tutto particolare. Tutti coloro che hanno deciso di intraprendere un percorso in questa edizione hanno ormai avuto modo di conoscere la persona adatta per sé. Alcuni di loro però, personaggi ormai integranti nel cast del dating show, tuttora non hanno ancora incontrata la dolce metà della mela.

Inoltre, i comportamenti contrastanti dei presenti nelle ultime settimane ha generato letteralmente il caos. A quanto pare infatti, perfino la tanto temuta opinionista ha trovato pane per i suoi denti.

Solitamente infatti la sentiamo criticare duramente l’operato altrui, il più delle volte però i protagonisti delle vicende temono di avere un confronto con lei e per questo motivo infatti evitano di far accendere una discussione fra le mura dello studio. Una donna in particolare però non teme affatto di disputare un dibattito contro di lei. Gli animi infatti nell’ultima puntata mandata in onda si sono incredibilmente accesi.

Maria De Filippi sceglie una dama del trono over come tronista di UeD: chi è lei

Nell’ultima puntata mandata in onda come vi abbiamo anticipato è successo davvero l’impensabile. La famosa conduttrice infatti ha deciso di consegnare il trono proprio ad una dama del trono over, lei la conosciamo bene poiché fa parte del cast da ormai diverso tempo ed inoltre è l’unico cha non teme un confronto con la tanto temuta opinionista Tina Cipollari. Ovviamente stiamo parlando di Pinuccia, la quale nelle puntate precedenti si è notevolmente scontrata contro di lei.

Nelle ultime ore gli animi si sono nuovamente accesi per via di alcune presunte lettere spedite dai fan a Tina, o meglio, questo è ciò che ha affermato l’opinionista. La stessa conduttrice ha poi smascherato Tina, la quale aveva architettato tutto già in precedenza.

Tina tuttora si ostina nel confermare che, nonostante le parole di Pinuccia, a Vicenza vi sono molti suoi fan che la amano e la stimano. Dopo un lungo dibattito dove entrambe si sono sono nuovamente scaldate, la stessa conduttrice televisiva ha deciso di cedere il posto sul trono a Pinuccia, proprio di fianco all’opinionista.

Il tutto ovviamente ha un secondo fine, Maria infatti voleva semplicemente stuzzicare l’opinionista facendole perdere completamente le staffe. Successivamente però la donna è tornata al suo posto ma la loro discussione molto probabilmente durerà nel tempo.