Canone RAI, incredibile: stai buttando un sacco di soldi | Così ti viene a costare solo 45 euro

Il Canone RAI è una delle tasse più odiate dai contribuenti italiani, ma esistono dei casi in cui si può beneficiare di interessanti agevolazioni fiscali per risparmiare o non pagare l’imposta.

Quali sono i casi in cui è possibile pagare la metà dell’importo annuo? Non tutti i contribuenti italiani sanno che è possibile pagare solo 45 euro all’anno.

Ecco in quali casistiche è davvero possibile beneficiare dello sconto Canone Rai al 50% e come fare.

Canone RAI: a quanto ammonta la tassa più odiata dagli italiani?

Oltre al Bollo auto, i contribuenti italiani detestano pagare il Canone RAI, che viene pagato in bolletta energia elettrica.

Il Canone RAI è l’imposta sulla detenzione di apparecchi atti alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano.

È un tributo nominale dove il soggetto obbligato è il possessore dell’apparecchio televisivo. L’importo da pagare è pari a 90 euro. Le 10 rate incluse nelle bollette della luce sono di 9 euro l’una.

Canone RAI: è davvero possibile pagare 46 euro all’anno?

Alcuni contribuenti italiani che sono in possesso di determinati requisiti possono beneficiare di determinate agevolazioni.

Per ottenere l’esenzione dal pagamento del Canone RAI, alcuni contribuenti che rientrano in una determinata soglia ISEE e che non hanno superato i 75 anni di età possono presentare l’istanza per beneficiare delle agevolazioni Canone RAI.

Se l’età viene compiuta durante l’anno solare, l’esenzione Canone RAI è parziale e non al 100%. È importante inoltrare l’istanza dal primo luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno in corso.

Canone RAI al 50%: quanto si paga?

Quanto pagheranno i contribuenti che beneficeranno dell’esenzione parziale del Canone Rai? Se la domanda viene presentata dopo la fine di gennaio i contribuenti dovranno pagare solamente 45 euro all’anno, a fronte dei 90 euro previsti.

Possono beneficiare dello sconto del Canone RAI tutti coloro che decidono di eliminare da casa gli apparecchi televisivi che trasmettono il segnale del digitale terrestre.

Inoltre, possono beneficiare dell’agevolazione del Canone RAI tutti i contribuenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare e sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente nella stessa abitazione.

Canone RAI: come richiedere l’esenzione?

Per richiedere l’esenzione totale e/o parziale del Canone RAI è necessario collegarsi alla pagina istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e scaricare il modulo da compilare in ogni sua parte.

Il modulo è scaricabile in PDF oppure è possibile spedire via posta il modulo per l’esenzione dal canone Rai al seguente indirizzo:

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22, (10121) Torino, TO.