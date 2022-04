Armando Incarnato, la figlia è bellissima: dovrebbe diventare la prossima tronista | FOTO

Avete mai visto la figlia del famoso cavaliere Armando Incarnato? Lei è davvero bellissima tanto che potrebbe fare la tronista di Uomini e Donne. Ecco alcuni scatti che la ritraggono insieme al padre.

Lui fa parte del cast del trono over ormai da diverso tempo e, contro ogni pronostico, è riuscito a conquistarsi l’attenzione del pubblico rubando letteralmente la scena. Le dinamiche trattate all’interno dello studio televisivo del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi sono innumerevoli. Anche lui come il resto delle persone presenti nello studio desidera trovare l’amore della propria vita. A quanto pare però questa è una missione alquanto ardua.

Ebbene si, solitamente infatti le sue frequentazioni non finiscono esattamente nel migliore dei modi ed anzi spesso lo vediamo cominciare nuovamente una conoscenza che presumibilmente verrà anch’essa accantonata. Da come avrete ben capito infatti l’uomo non è particolarmente fortunato in amore. Inoltre il suo passato gioca un ruolo fondamentale nel suo presente.

Gli sbagli e le incomprensioni di vecchia data infatti influenzano incredibilmente il suo futuro. Lui ad oggi vorrebbe trovare una donna che riesca a comprenderlo e che possa intraprendere insieme a lui un percorso duraturo nel tempo. Sono diversi però i fattori di cui deve tener conto, uno di questi ad esempio è il ruolo di padre che deve ricoprire.

Avete mai visto la bellissima figlia di Armando Incarnato?

Vedendolo sedere sul panterre del programma in molti tentano di supporre ciò che accade nella sua vita privata, per quanto possano essere veritiere alcune supposizioni però nessuno può effettivamente conoscerlo nella sfera riservata ai suoi cari. Durante un’intervista rilasciata direttamente al settimanale ufficiale del programma televisivo il cavaliere ha deciso di aprirsi pubblicamente parlando perfino della figlia. Lei si chiama Michelle e possiede letteralmente il suo cuore.

“Mi reputo il papà più buono del mondo. Mia figlia merita tanto, come del resto tutti i bambini. È una piccola donna. Ormai spesso mi corregge, mi dà consigli e cerca di farmi capire dove e perché sbaglio. Difficilmente dico no a mia figlia per un semplice motivo: lei non vive con me, sono pochi i giorni in cui stiamo insieme. Michelle avrebbe dovuto avere una famiglia unita. Aveva diritto ad una padre e una madre che vivessero insieme e io, quel diritto, l’ho tolto a lei, alla madre e l’ho tolto a me.”

Queste sono le parole rilasciate dall’uomo, il quale si pente incredibilmente degli errori commessi in passato ed oggi vorrebbe trascorrere più tempo possibile insieme a lei. Come potete ben capire dal suo pensiero condiviso con il settimanale, lei è il suo tutto.