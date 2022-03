Briatore, il malore prende il sopravvento: costretto all’immobilità | Il cuore della Gregoraci in frantumi

Flavio Briatore spaventa tutti. Il famoso imprenditore è stato ricoverato in ospedale ed ora è costretto all’immobilità. Il cuore di Elisabetta Gregoraci è in mille pezzi.

Non è un momento semplice, questo, per Flavio Briatore che è stato ricoverato in ospedale. Ecco che cosa gli è successo e perché sarà costretto, per un lungo periodo di tempo, all’immobilità.

Flavio Briatore preoccupa i fan

Il famoso imprenditore, noto soprattutto per essere stato il marito della famosa showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, non sta attraversando un periodo semplice. Qualche ora fa, ha spaventato i suoi fedelissimi fan svelando di essere stato ricoverato in ospedale.

Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono stati una delle coppie più amate dello showbiz italiano. Nonostante la differenza di età, si sono amati tantissimo, tanto da essere convolati a nozze e aver messo su famiglia. Sono genitori di Nathan Falco, la gioia della loro vita.

Sebbene si siano separati, continuano a rimanere in ottimi rapporti. Tante sono le foto che testimoniano l’amicizia e il rispetto che è rimasto dopo la fine di un grande amore.

Ora che Briatore, come lui stesso ha confessato, sarà costretto per un po’ di tempo all’immobilità, il cuore della sua ex compagna è in mille pezzi. Ma che cosa è successo all’imprenditore? Scopriamolo.

L’imprenditore costretto all’immobilità

Nelle scorse ore Flavio Briatore ha allarmato i social confessando ai suoi seguitori di essere ricoverato in ospedale. Con uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci spiega che cosa gli è successo.

Il noto imprenditore ha subito un delicatissimo intervento chirurgico, noto come tenorrafia del tendine di Achille. L’uomo ha voluto ringraziare la equipe medica che si è presa cura di lui e si è congratulato con loro per la bravura e la professionalità che hanno mostrato per quest’operazione così delicata.

Fortunatamente, Flavio sta bene e ha dichiarato che presto sarà dimesso ma la convalescenza è lunga e un periodo di immobilità lo attende. I fan dell’imprenditore dunque possono stare tranquilli, il loro idolo tornerà in forma più presto che mai.

In questa lunga fase di convalescenza, i follower sono sicuri che Elisabetta Gregoraci non mancherà di far sentire il suo affetto e la sua stima all’ex marito al quale è molto legata.

Per il momento, la showgirl non si è ancora esposta sui social parlando di questa situazione delicata ma i fan lo sanno, Elisabetta preferisce i fatti alle parole: Flavio avrà già ricevuto tutta la sua disponibilità.