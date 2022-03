Aceto la mattina al posto del latte: il tuo corpo ti ringrazia | Gli effetti sono immediati

By

L’aceto è bevanda a fermentazione naturale, che contiene acido acetico, è stata utilizzata per secoli e ha dimostrato diversi benefici.

Assumere aceto la mattina al posto del latte, non solo favorisce una vita sana, ma sembra facilitare anche la perdita di peso.

Perché assumere aceto la mattina fa bene

L’ aceto di mele è uno degli ingredienti più popolari nella dispensa. È prodotto dalla fermentazione delle mele in un liquido piccante e aspro che è stato a lungo utilizzato in alimenti, bevande e prodotti per la pulizia dalle sostanze chimiche.

L’aceto di sidro esalta il sapore e la consistenza di un piatto e si trova in una varietà di ricette come condimenti per insalate, salse barbecue e bevande salutari.

Cos’è l’aceto di mele?

Conosciuto anche semplicemente come aceto di sidro o ACV, l’aceto di mele è fondamentalmente un liquido a base di mele fermentate. Ha abbastanza acidità per aiutare ad abbattere le pareti cellulari di carne e verdure più dure, dando anche agli alimenti un sapore aspro. Molte persone promuovono anche i benefici per la salute dell’aceto di sidro, usandolo come rimedio per una varietà di condizioni, tra cui mal di stomaco, ipoglicemia e soppressione dell’appetito. L’ aceto di sidro si ottiene tagliando le mele, mettendole in un barattolo pieno di acqua purificata e aggiungendo miele o zucchero.

Il liquido è agitato, coperto con un telo e lasciato a riposare per consentire la fermentazione naturale, che richiederà dalle tre alle quattro settimane. La miscela si filtra e il liquido rimanente viene lasciato riposare per altre tre o quattro settimane. A questo punto può essere utilizzato così com’è oppure può essere filtrato nuovamente. Questo perché potrebbero esserci frammenti di pasta solida che galleggiano nell’aceto di sidro Si tratta dei frammenti della “madre”, una combinazione di lievito e batteri che si forma per mangiare gli zuccheri e creare l’aceto.

Diversi tipi di aceto di mele

Mentre molte marche di aceto di sidro abbelliscono gli scaffali dei negozi di alimentari, sono tutte simili tra loro per la maggior parte. La più grande differenza di varietà è tra filtrato e non filtrato. Se l’aceto non filtrato ha ciuffi della “madre” che galleggiano intorno alla bottiglia, che alcune persone consumano e ritengono benefiche a causa dei probiotici che si trovano nei batteri vivi. L’aceto di sidro filtrato, d’altra parte, è limpido con una tonalità bruno-rossastra ed è meglio utilizzato per vinaigrette e aceti da bere.

Quali benefici per la salute

Questo prodotto delle mele racchiude molti minerali, come il fosforo, lo zolfo, il ferro e il calcio, elementi determinanti per il potenziamento del cuore. Il potassio, del resto, favorisce il buon funzionamento di tutti i muscoli del corpo. L’aceto di sidro di mele ha pochissime calorie e costituisce un’eccellente bevanda disintossicante. Inoltre, si hanno ulteriori benefici per la salute, oltre alla perdita di peso, che lo rendono salutare. Quali ad esempio l’aiutare a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue, migliorando il metabolismo e accelerando la combustione dei grassi, il suo consumo regolare può anche migliorare la salute del cuore, la resistenza, l’eliminazione dei batteri buoni. Alcuni studi sugli animali hanno anche dimostrato che questa bevanda è in grado di ridurre il livello di stress ossidativo nel corpo e i radicali liberi. È anche ricco della bontà degli antiossidanti, che sostengono la crescita e la vitalità. Così, i benefici del bere questa lavorazione delle mele vanno oltre il semplice brucia-grassi, ma possono anche aiutare a controllare fattori che sono cruciali per una buona gestione del peso. Il prodotto contribuisce ad un corretto mantenimento del peso-forma, stimolando il metabolismo.

Si tratta di un ingrediente che può essere particolarmente efficace se inserito nella nostra dieta dimagrante, tuttavia non deve essere utilizzato da solo o per parecchi giorni di seguito.

Quando assumerlo