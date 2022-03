Dopo quasi 10 ore di Camera di Consiglio, nel pomeriggio di martedì, la Corte di Assise di Roma ha proclamato la sentenza di condanna per i 4 imputati nell’omicidio di Luca Sacchi.

Tre anni ad Anastasyia Kylemnik per compravendita di stupefacente; 27 per Valerio Del Grosso, 25 per Paolo Pirino e Marcello De Propris, tutti condannati per concorso in omicidio.

Assolto Armando De Propris.