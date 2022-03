Incredibile retroscena, la conduttrice Michelle Hunziker appare molto avanti con l’età prima di andare in onda: completamente diversa da come si mostra solitamente.

In questi ultimi mesi la famosissima conduttrice si è aggiudicata incredibilmente l’attenzione dei numerosi riflettori per via di alcune vicende famigliari trattate pubblicamente. Il suo allontanamento dall’imprenditore Tomaso Trussardi ha fatto si che sul suo conto si scatenasse un vortice infinito di notizie. Per questo motivo infatti ha attirato letteralmente l’attenzione di tutti verso di sé. Lei lavora nel mondo dello spettacolo ormai da diversi anni ed è ormai abituata ad avere tutti gli occhi rivolti a sé ed infatti non fa più caso a tutto ciò.

Per via delle dinamiche trattate però, il pubblico ha iniziato a scansionare minuziosamente ogni sua mossa. Di fatto sappiamo che nelle ultime settimane, dopo solo due mesi dalla separazione dal padre di due delle sue figlie, la donna ha intrapreso una relazione sentimentale con il famoso chirurgo Angiolini. la sua vita sentimentale però non è la sola a suscitare l’interesse del pubblico.

Bisogna ammettere infatti che lei è una delle donne più affascinanti e di carattere presenti nel mondo dello spettacolo. Questo ovviamente, oltre all’ammirazione di molte, le fa ottenere perfino delle critiche.

Michelle Hunziker, prima di andare in onda è irriconoscibile: la verità

Essendo ammirata da molte e desiderata da molti, alcuni tendono a notare anche la minima imperfezione che presenta per poterla screditare amaramente. Cosa che però risulta alquanto difficile dal momento che la donna ama prendersi cura di se stessa. Nelle ultime ore però, una registrazione ha fatto si che gli occhi di tutti fossero nuovamente puntati contro di lei.

Come da programma, tutti coloro che appaiono in televisione preparano precedentemente trucco e parrucco. Lei stessa si è ripresa nel camerino dove gli addetti si concentravano particolarmente su di lei. Viso spento e chioma completamente bianca.

“Chi potrebbe essere? Mozart?”– Queste sono le parole della famigerata conduttrice, la quale è apparsa completamente diversa dal suo solito. Con la chioma bianca ed il trucco particolare ha molto ironizzato con le sue collaboratrici, presumendo chi fosse il personaggio che più le somigliava in quelle assurde condizioni.

Michelle Hunziker invecchiata di 10 anni prima di andare in onda 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/r8ZSr3T5mI — callmegin (@Gossip14378601) March 29, 2022

In molti però non hanno ben compreso la natura delle sue parole e soprattutto del suo aspetto. Le riprese del camerino sono state fatte prima di apparire nello studio di Striscia la Notizia. Nel programma in questione solitamente la donna ama ironizzare ed interpretare dei personaggi famosi, questo infatti, spiega il suo aspetto esteriore.