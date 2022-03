Diabete, corri a comprare questo frutto primaverile | Mai stato così facile produrre insulina

By

Il diabete rimane una delle malattie più diffuse e mortali al mondo: i casi aumentano di anno in anno. Può insorgere a causa di fattori genetici o per un’alimentazione sbagliata.

La scienza offre sempre nuove soluzioni farmacologiche che, però, causano effetti collaterali. I diabetici, in genere, sono costretti a continue somministrazioni di insulina per il controllo del diabete, ma questa abitudine giornaliera non sempre sortisce gli effetti sperati.

Fortunatamente, in natura si trovano soluzioni per qualsiasi problema. C’è una foglia che favorisce la produzione di insulina, perfetta per controllare il diabete. Scopri qual è.

Diabete: il frutto che aiuta a produrre insulina

La foglia che aiuta a produrre insulina è quella di nespolo: è considerata un’alternativa ottima ai farmaci per diabetici meno gravi ed un aiuto nel trattamento di quelli più gravi che necessitano di somministrazioni di insulina.

Le foglie di nespolo più efficaci sono nuove, da consumare in forma di infuso.

Le nespole si raccolgono in autunno (fine ottobre, primi di novembre): le foglie si prelevano quando cominciano a germogliare nuove foglie (primavera). Dopo essere state essiccate, le foglie si conservano in un barattolo (attenzione a scegliere un luogo asciutto).

Foglie di nespolo: proprietà e benefici

Le foglie di nespolo hanno molte proprietà ed effetti benefici sulla salute:

Potenziano il sistema immunitario;

Favoriscono il movimento della mucosa naturale dell’organismo disintossicando il fegato, eliminando le tossine e consentendo al fegato di funzionare al 100%;

Contribuiscono a pulire i reni rimuovendo l’acido urico;

In caso di orticaria, sgonfiano la pelle;

Stabilizzano la pressione sanguigna mantenendola a livelli sani.

Foglie di nespolo contro la glicemia alta

Le foglie di nespolo contro il diabete si preparano in forma di infuso: abbassa la glicemia, migliora la salute generale dell’organismo e non ha alcun effetto collaterale.

Per preparare l’infuso basterà una foglia di nespolo schiacciata (un cucchiaio) ed un pentolino d’acqua.

Quando l’acqua bolle, aggiungi la foglia di nespolo sbriciolata e spegni il fuoco. Attendi che la foglia rilasci le sue proprietà e, quando l’infuso sarà freddo, filtra il tutto.

Di regola, bisognerebbe consumare una tazza di infuso dopo ogni pasto principale (colazione, pranzo, cena). Si consiglia di evitare di aggiungere zucchero o dolcificanti.