UeD, pesante ripicca per Alessandro: Ida trova conforto proprio con lui

La dama bresciana si vendica di Alessandro Vicinanza e decide di uscire proprio con lui. Ecco chi è l’uomo che le ha dato conforto in un momento così difficile per lei. Caos nel salotto di UeD.

UeD, Ida Platano dopo Alessandro Vicinanza trova conforto proprio tra le sue braccia. Ecco con chi sta uscendo la dama del trono over di Canale 5.

UeD, Ida volta pagina dopo Alessandro

Protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Ida Platano. La dama bresciana si è fatta conoscere dai telespettatori italiani per la sua partecipazione al salotto dei sentimenti di Maria De Filippi dove pensava di avere incontrato l’amore della sua vita, Riccardo Guarnieri, con il quale ha preso parte anche ad un reality mariano, Temptation Island Vip.

Purtroppo, la relazione con il cavaliere pugliese è terminata bruscamente tanto che la parrucchiera ha confessato di essere stata addirittura in terapia per superare questa relazione che le ha provocato solo dolore e lacrime.

La bella dama non si è data però per vinta e si è ripresentata nuovamente alla corte di Maria De Filippi per trovare l’amore. Per qualche settimana ha intrapreso una frequentazione con il bel campano Alessandro Vicinanza.

Sembrava che le cose tra i due andassero a gonfie vele ma a un certo punto la loro conoscenza si è interrotta. Problemi di logistica, di affinità, vedute diverse e stili di vita ancor più differenti hanno portato la bresciana e il campano a dirsi, almeno per il momento, addio. Ma la Platano ha già voltato pagina. Sapete con chi è uscita?

La dama bresciana si vendica di Alessandro con lui

Non sono state giornate semplici quelle appena trascorse per la Platano. La dama di Uomini e Donne che non riesce a trovare l’uomo perfetto, si è ritrovata in una valle di lacrime dopo lo stop della conoscenza con Alessandro Vicinanza che si è detto mortificato e dispiaciuto di aver provocato dolore a Ida ammettendo di non essere ancora innamorato di lei.

Nonostante l’incredibile sensibilità che la contraddistingue, la Platano ha deciso di vendicarsi del bel campano e di fargli uno smacco pubblico. Sapete che cosa ha combinato? Si è gettata tra le braccia di un altro uomo.

Vi lasciamo una anticipazione. Per la bella parrucchiera è arrivato in studio un nuovo cavaliere con il quale la Platano ha accettato immediatamente di uscire. L’uomo in questione ha consigliato alla bresciana di lasciarsi andare e di viversi tutto con estrema libertà.

A quanto pare, i due si sono trovati molto bene e probabilmente è già scattata la scintilla. Cosa ne penserà Alessandro di questa new entry? Come reagirà a questa nuova frequentazione?