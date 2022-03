UeD, che fine ha fatto Michele? Obbligato a lasciare tutto dopo il gravissimo lutto

By

Michele Dentice è stato uno dei cavalieri più chiacchierati di UeD. Improvvisamente, però, ha abbandonato il programma. Vediamo perché.

E’ stato uno dei corteggiatori della dama di UeD Roberta ma ha fatto girare la testa anche a molte altre donne del parterre.

UeD: chi è Michele Dentice

Michele Dentice è stato un cavaliere di UeD dal 2020 al 2021. Tra le donne con cui ha intrattenuto qualche contatto, è spiccata la frequentazione complicata con la dama Roberta che poi scelse Riccardo.

Nella vita Michele è un mental coach e personal trainer originario di Napoli. A UeD ha attirato molto l’attenzione del pubblico, soprattutto femminile, soprattutto per via del suo aspetto fisico, estremamente curato.

Dopo l’esperienza a UeD ha avuto una piccolissima parte nella fortunata serie tv Sky Gomorra. Un’esperienza iniziata e finita in breve tempo anche se Dentice non disdegnerebbe una carriera nel cinema.

Nato nel 1984, Michele è laureato in Scienze Motorie e ha conseguito un master alla Università Cusano. Poco dopo aver lasciato il programma, stava studiando per diventare nutrizionista. Egli ha un bambino avuto da un matrimonio durato soltanto un anno e mezzo.

Perché ha lasciato il programma

Un giorno, seduto nel parterre di UeD, Michele ha deciso di comunicare a tutti, tra le lacrime, che avrebbe lasciato il programma. Una scena che i più affezionati al programma ricorderanno poiché l’uomo napoletano apparve alquanto provato.

Il motivo principale è stato un lutto in famiglia. La sua adorata nonna Maria era recentemente passata a miglior vita. Un lutto che rendeva impossibile, o quasi, a Michele poter continuare a partecipare il programma. Per lui, la nonna che aveva da sempre vissuto con lui e la sua famiglia, era come una mamma.

Al dolore si aggiungevano anche notevoli problemi economici. Durante il lockdown e a causa del covid dopo, le palestre hanno subito un lungo periodo di stop. Gli aiuti statali non sono riusciti a coprire tutte le spese e Michele si è trovato in grosse difficoltà economiche.

Recentemente, Dentice ha affermato che se Maria De Filippi o la redazione di UeD dovessero rimettersi in contatto con lui per farlo sedere di nuovo nel parterre, non disdegnerebbe affatto l’idea di tornare. Nel frattempo, Roberta Di Padua con la quale aveva avuto una relazione tormentata, è tornata single dopo la relazione con Riccardo.