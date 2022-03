“Tradito davanti a tutti”, Kate incontrollabile: nessuna reale ha mai fatto una cosa del genere

Dramma a Buckingham Palace. Il principe William non si meritava questo affronto così grave. Pugnalato alle spalle proprio da lei.



Il principe William pugnalato alle spalle da colei che pensava essere il suo braccio destro. Si consuma il dramma a Buckingham Palace. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family.

William e Kate nell’occhio del ciclone

William e Kate sono stati protagonisti di un Royal tour che ha interessato i Caraibi includendo come tappe principali anche il Belize, la Giamaica e le Bahamas. Un viaggio difficile, che doveva servire per mostrare piena solidarietà del Regno Unito alle ex colonie e territori dipendenti di quelle terre che rientrano nei Caraibi inglesi.

Ma nulla è andato come sperato. Sebbene le popolazioni locali abbiano accolto con un certo entusiasmo i duchi di Cambridge, alcune rivolte popolari e dichiarazioni contro i membri della Royal Family hanno destabilizzato la monarchia inglese.

Alcuni territori ora facente parte dei Caraibi inglesi, potrebbero voler ottenere la propria indipendenza dalla Corona Britannica. Di conseguenza, la Regina Elisabetta non avrebbe più alcun potere politico e istituzionale in queste terre.

Il duca di Cambridge umiliato proprio da lei

William e Kate, sono stati dunque freddati da questa terribile notizia. Cosa succederà adesso? I rapporti tra Caribi e Regno Unito sono piuttosto tesi.

Il viaggio dei duchi di Cambridge nelle terre dei cosiddetti Caraibi inglesi è terminato solo da poche ore. Il Royal tour ufficiale nonè stato dei più semplici e William e Kate tornano a casa con delle consapevolezze diverse rispetto a quando sono partiti.

Un viaggio difficile questo che ha visto protagonisti la coppia reale più amata della monarchia inglese. Proprio in occasione di questo Royal tour, William ha dovuto fare i conti non solo con l’accoglienza fredda delle popolazioni locali ma anche con un altro problema.

La sua dolce consorte, la bellissima Kate Middleton, che ha fatto uno sgarbo non solo al suo consorte ma, indirettamente, anche alla monarchia inglese.

La duchessa di Cambridge, durante la sua permanenza ai Caraibi, ha tradito la fiducia del suo William. E non solo, ma a giudicare dalle ultime foto, anche quella della rigida regina Elisabetta.

Kate ha violato il protocollo reale per ben tre volte. In che modo? Vestendosi in maniera non consona ad una nobildonna.

Durante una visita ad una piantagione di cacao e al villaggio di Hopkins, la duchessa ha indossato un abito floreale dello stilista Tory Burch, con fiori rossi e bianchi che richiamano i colori della bandiera del paese.

La Middleton ha violato il protocollo indossando delle scarpe aperte che, non solo non si addicono ad una reale che deve averle sempre chiuse, ma dotate anche di una zeppa che non è assolutamente contemplata nei protocolli reali.

Insomma, il suo outfit è stato davvero un fallimento. Il Royal tour non è andato nel migliore dei modi, William è deluso da tutto. Cosa ne penserà la regina Elisabetta di questa situazione? Sicuramente, visti i risultati del Royal tour, la violazione del protocollo da parte di Kate è solo l’ultimo dei problemi.