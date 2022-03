Tina Cipollari, stava con un uomo ricchissimo: nessuno se lo sarebbe fatto scappare

Si vocifera che Tina Cipollari abbia una nuova fiamma dopo aver rotto questa estate con un uomo ricchissimo. Vediamo chi è costui e perché se l’è fatto scappare.

L’opinionista Tina Cipollari ha affermato di avere un nuovo amore proprio durante il dating show di Canale 5.

Le storie d’amore di Tina Cipollari

La verve di Tina Cipollari è uno degli elementi trainanti del dating show più longevo della tv Uomini e Donne. Con i suoi giudizi è sempre pronta a sparare a zero sui cavalieri e sulle dame. In particolare, si scontra molto spesso con Gemma Galgani. Proprio durante l’ennesima lite tra le due l’opinionista ha affermato di avere un nuovo amore:

“La mia vita sentimentale va benissimo perché mi sono nuovamente fidanzata”.

ha affermato in replica a Gemma che le diceva che, secondo lei, Tina non stava affatto passando un bel periodo dal punto di vista sentimentale. Il nome del suo nuovo amore, però, non è stato rivelato. Tina, nella registrazione, affermò che quando se la sarebbe sentita, avrebbe avuto piacere di portare il suo nuovo amore in studio.

Chi è il suo ex

Il nome del suo ex, invece, si conosce bene. Prima di lui, Tina Cipollari è stata sposata con Kikò Nalli per ben dieci anni.

Dal loro amore sono nati tre ragazzi: Francesco, Gianluca e Matias. Benché i due si siano separati, sono molto legati per il bene dei figli.

Dopo di lui, l’opinionista ha ritrovato il sorriso grazie a Vincenzo Ferrara. La donna ha cercato sempre di tenere lontano dai riflettori la loro storia d’amore. Ogni tentativo, però, è stato vano. Prima della crisi tra i due si parlava addirittura di matrimonio.

Ma perché si tratta di un uomo così ambito? Vincenzo Ferrara è un imprenditore e proprietario di un locale molto noto nel centro di Firenze. Si tratta de L’Osteria del Porcellino che, naturalmente, serve piatti della tradizione regionale.

Di Vincenzo si sa pochissimo poiché è una persona molto riservata. Ben nota è la sua passione per la cucina e, si vocifera, abbia una nuova fiamma. Che sia stato proprio il tradimento il motivo della rottura tra i due? Ad oggi, le motivazioni della rottura non si conoscono. Fatto sta che i due stavano davvero preparando le nozze da mesi ma quelle nozze non sono mai arrivate.