“Presto sposi”, clamoroso scoop da Monaco: Stéphanie ha perso la testa per lui

Clamoroso scoop travolge la famiglia Grimaldi. Stéphanie di Monaco pronta a convolare a nozze. La principessa ha perso la testa per lui.

Nuovo matrimonio a palazzo reale?

La famiglia Grimaldi è tra le dinastie più antiche e potenti del mondo. I membri più chiacchierati e discussi di questo clan internazionale sono oggi Alberto II, Charlene Wittstock, che è entrata a far parte della famiglia come consorte del sovrano monegasco, e Carolina e Stéphanie.

I tre fratelli sono sempre stati molto uniti e ancora tutto oggi sono l’uno la spalla degli altri. Diversissimi tra di loro, caratterialmente e fisicamente, tra i tre la più ribelle e rivoluzionaria è sempre stata la principessa Stéphanie.

Terzogenita di Grace Kelly e Ranieri, ha dato parecchio filo da torcere alla sua famiglia. Si è sempre voluta distinguere dagli altri decidendo di abbandonare, per un certo periodo, anche il palazzo reale per condurre una vita da circense.

Nel 1986 ha seguito la strada dell’arte diventando una cantante. Il suo 45, Ouragan, è rimasto per settimane al primo posto nelle classifiche di giornali e radio. La sua vita sentimentale è stata molto turbolenta.

Dopo un matrimonio fallito e altre relazioni andate male, sembra però che la principessa oggi abbia ritrovato il sorriso accanto a un uomo che le avrebbe chiesto di sposarlo.

Stéphanie di Monaco pronta convolare a nozze?

È questo lo scoop che si sta diffondendo nelle ultime ore: Stéphanie di Monaco pronta a convolare a nozze. La sorella di Alberto II, si sarebbe invaghita di un uomo che le avrebbe fatto una romantica proposta di matrimonio.

Questa notizia, che non è stata ancora confermata ufficialmente, è stata lanciata in rete da alcuni siti di gossip internazionali. Non sarebbe questo il primo matrimonio per la bella principessa.

Nel 1995 convolò a nozze con Daniel Ducruet per divorziare però immediatamente, l’anno successivo. La coppia ha avuto due figli. Nel 1998 ha avuto una relazione con la sua guardia del corpo, Jean Raymond Gottlieb che l’ha resa invece mamma di Camilla.

Un altro matrimonio lo ha celebrato nel 2003, in Svizzera, quando è convolata a nozze con Adans Lopez Peres, un circense portoghese dal quale ha divorziato poi nel 2004. Insomma, se la notizia dovesse essere vera, questo sarebbe il terzo matrimonio per Stéphanie.

La principessa sarebbe stata vista con un uomo misterioso, vicino ad alcune gioiellerie intenta a guardare costosissimi anelli nuziali. Il portavoce di Stéphanie avrebbe risposto a queste news con un secco “no comment” senza smentire o confermare lo scoop in questione. Qual è la verità? Solo chiacchiericci?