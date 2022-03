Elisabetta Gregoraci innamoratissima, Briatore è acqua passata: è lui l’uomo della sua vita | FOTO

Elisabetta Gregoraci presenta il suo grande amore. Ormai Flavio Briatore è davvero acqua passata. Ecco chi è il vero uomo della sua vita.

La bella showgirl calabrese ha messo una pietra sopra alla relazione con Flavio Briatore. Ecco di chi è innamorata davvero. È proprio lui l’uomo della sua vita.

Elisabetta Gregoraci in love

Tra le showgirls più amate del piccolo schermo vi è sicuramente Elisabetta Gregoraci. La bella calabrese è entrata in punta di piedi nel cuore dei telespettatori ormai un bel po’ di anni fa e non ne è più uscita.

Dolce, simpatica e intraprendente, dopo l’esperienza recente nella casa del Grande Fratello Vip, è ritornata al centro di gossip e pettegolezzi dopo anni di lontananza dal piccolo schermo.

Anche se non è sempre stata una presenza fissa in TV, di lei non si è smesso mai di parlare. Protagonista indiscussa di gossip e chiacchiericci, continua ad essere al centro dell’attenzione ancora tutt’oggi per la sua vita sentimentale.

Dopo la relazione terminata con l’ex marito Flavio Briatore da cui ha avuto il figlio Nathan Falco, il nome della showgirl è stato associato ad altri uomini come il pilota Stefano Coletti, un flirt il loro, mai confermato davvero. Spunta però ora una foto che lascia tutti senza parole. Ecco con chi è stata beccata la Gregoraci. È lui l’uomo della sua vita.

Chi è l’uomo che ha conquistato il cuore della showgirl

Elisabetta Gregoraci è innamorata più che mai. La bella showgirl calabrese è stata immortalata in alcuni scatti nei quali appare bellissima ma soprattutto sorridente e il merito è di una persona. Non si tratta di Flavio Briatore ma di colui che si può definire senza ombra di dubbio l’uomo della sua vita.

Stiamo parlando del suo adorato papà. Il signor Mario, nelle scorse ore, ha compiuto gli anni e la showgirl ha organizzato per lui una bellissima festa a Roma, al Cray pizza in via Vittorio Veneto, in un locale super chic che appartiene sapete a chi? Chiaramente a Flavio Briatore.

La showgirl ha viaggiato da Montecarlo a Roma per poter raggiungere l’uomo della sua vita, il suo papà, la sorella Marzia e i nipotini. La Gregoraci ha documentato sui social questo giorno speciale facendo una dedica meravigliosa al suo eroe:

“Auguri papino, buon compleanno. Ti amo tanto sei un padre e un nonno meraviglioso”.

Insomma, il signor Mario è davvero l’unico uomo della vita di Elisabetta, insieme a Nathan Falco, capace di strapparle un sorriso anche nei momenti più bui. Elisabetta e il padre sono legati da un rapporto molto stretto. È stato lui è la colonna portante della famiglia dopo la morte della mamma di Elisabetta a causa di un brutto male.