Antonio Di Fazio e i casi di stupro, la difesa: “Solo un episodio di violenza, per gli altri va assolto”

Antonio Di Fazio è accusato di aver narcotizzato e violentato 5 ragazze e di aver tentato di uccidere la sua ex moglie.

Il manager si trova al momento in una comunità del Crest (centro per lo studio e la terapia dei disturbi della personalità) nel bergamasco. Potrà avere contatti soltanto con i familiari e i legali.

Le accuse

È iniziato tutto nel marzo dello scorso anno, quando una giovane studentessa di 21 anni ha sporto denuncia contro Antonio Di Fazio, imprenditore e amministratore di un’azienda farmaceutica.

La ragazza ha riferito di aver incontrato il manager nell’appartamento di lui, a Milano, per uno stage e di aver bevuto una tazzina di caffè. Da lì in poi, il buio.

È in quel frangente che la giovane studentessa sarebbe stata violentata, dopo essere stata narcotizzata con un ansiolitico messo nel caffè.

A seguito della denuncia della presunta vittima, è scattata la perquisizione nell’appartamento di Di Fazio.

I militari dell’Arma hanno scoperto due confezioni di Bromazepam, l’ansiolitico utilizzato dall’imprenditore per narcotizzare la vittima.

I legali: “Solo un episodio di violenza”

Nel maggio dello scorso anno Antonio Di Fazio è finito in carcere con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate.

Il manager è accusato di aver violentato altre 4 ragazze, oltre alla studentessa 21enne, e di aver tentato di uccidere la sua ex moglie, che già in passato lo aveva denunciato per abusi sessuali.

Al momento Di Fazio si trova in una comunità del Crest (centro per lo studio e la terapia dei disturbi della personalità) a Grumello del Monte, Bergamo.

Nella struttura, l’imprenditore porta il braccialetto elettronico e può avere contatti soltanto con i suoi familiari e i legali.

A decidere per il trasferimento nella struttura psichiatrica è stato il giudice per le indagini preliminari di Milano, Anna Maganelli, che ha ottenuto il parere favorevole della procura.

Secondo quanto si legge nei faldoni dell’inchiesta, di cui riferisce La Stampa, Di Fazio avrebbe preso coscienza dell’estrema gravità delle condotte tenute.

La notizia della scarcerazione di Di Fazio ha destato non poche reazioni, soprattutto da parte delle presunte vittime del manager milanese.

Nel processo si sono costituiti parte civile l’ex moglie di Di Fazio e il figlio.

Secondo i legali dell’imprenditore, a Di Fazio sarebbe attribuibile un solo episodio di violenza sessuale, quello della studentessa 21enne.

Per quanto riguarda le altre 5 presunte vittime, l’imprenditore ha ammesso di aver somministrato alle ragazze le benzodiazepine e di averle fotografate nude.

Non solo, il manager ha anche parlato di rapporti consenzienti da parte delle presunte vittime.

Per quanto riguarda la sua ex moglie, come riferisce anche La Stampa, non ci sarebbe stato nel 2014 nessun tentativo di omicidio nei confronti della donna, già riqualificato durante il processo con rito abbreviato in lesioni.

La sentenza del giudici per Antonio Di Fazio è attesa per l’8 aprile dopo le eventuali repliche delle parti.