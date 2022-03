Trussardi non molla la presa, lussuosissimo regalo per la sua Michelle: ha speso un patrimonio

Tomaso Trussardi non si arrende. Dopo la separazione da Michelle, la sorprende con un regalo super costoso. Ha speso un patrimonio per la sua ex moglie. Ecco che cosa ha organizzato per lei.

Tomaso Trussardi non ha intenzione di mollare la presa. Arriva un costosissimo regalo per la sua bella Michelle. Per lei ha speso cifre astronomiche.

Michelle e Tomaso Trussardi di nuovo vicini?

Il 18 gennaio 2022 Michelle e Tomaso annunciavano all’Italia la fine del loro matrimonio. Dopo 10 anni d’amore e passione e due splendide figlie, l’imprenditore di moda e la conduttrice svizzera si sono detti definitivamente addio.

Aria di crisi, secondo Dagospia, c’era già da un anno ma solo qualche mese fa i due hanno voluto ufficializzare la loro rottura. Mentre Tomaso si è gettato a capofitto sul lavoro dedicando molto tempo anche alle sue figlie, la Hunziker sembra aver ritrovato il sorriso accanto ad un altro uomo.

È stata paparazzata dal settimanale tedesco Bunte insieme a Giovanni Angiolini, un medico chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia ma anche ex concorrente del Grande Fratello 14.

Nonostante la separazione tra i due bellissimi dello showbiz italiano sia ormai ufficiale, Tomaso non molla la presa e ci riprova con Michelle. Sapete come l’ha sorpresa? Regalo costosissimo per lei.

Il costosissimo regalo di Tomaso per la sua ex moglie

Tomaso Trussardi non si arrende all’idea di dover dire addio a Michelle. L’imprenditore di moda ha deciso di sorprendere la sua ex moglie facendole un regalo curioso e davvero costoso.

La bella conduttrice svizzera e l’impresario di moda, insieme alle figlie Sole e Celeste e alla primogenita di lei, Aurora Ramazzotti, sono stati beccati al Fast Cars Slow FoodTT e Penske Cars, un evento sportivo organizzato proprio dall’imprenditore.

I due ex coniugi sono apparsi in una serie di Instagram stories pubblicate, tra l’altro, proprio dalla stessa Michelle. Sorridenti e bellissimi, segno che nonostante il loro matrimonio sia finito, un grande rispetto è rimasto.

Ebbene, Tomaso ha permesso alla sua famiglia, compresa la sua ex moglie, di gareggiare su costosissime auto da corsa. Guidare una di quelle automobili esposte a questo meeting può costare fino a migliaia di euro per pochi minuti.

Trussardi sta cercando di riconquistare Michelle? Dalle Instagram stories pubblicate sui rispettivi profili sembra che le cose tra i due vadano a gonfie vele tanto è vero che, dopo questo evento organizzato proprio dall’imprenditore di moda, la Hunziker si è recata a casa dell’ex marito. Che cosa bolle in pentola?