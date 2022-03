“Ha lasciato le mutande nella mia macchina”, Michelle Hunziker umiliata proprio da lui

Michelle Hunziker ‘umiliata’ pubblicamente proprio da lui: “ha lasciato le mutande nella mia macchina”. Ecco chi ha offeso così la conduttrice svizzera.

L’ex moglie di Tomaso Trussardi umiliata in diretta TV. Ecco chi le ha fatto questo terribile sgarbo. Nessuno si aspettava che proprio lui potesse fare delle affermazioni del genere.

Michelle Hunziker al centro dell’attenzione

Sono ormai mesi che non si parla d’altro che di Michelle Hunziker. La bellissima conduttrice svizzera è stata al centro delle cronache rosa e dei gossip non solo italiani ma anche tedeschi, per via della sua vita sentimentale.

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi con il quale è rimasta però in ottimi rapporti, oggi avrebbe una nuova fiamma. Si tratta di Giovanni Angiolini, un medico chirurgo ed ex protagonista del Grande Fratello 14.

Nonostante la conferma ufficiale dei diretti interessati non si è ancora arrivata, i due sono stati paparazzati dal settimanale tedesco Bunte a scambiarsi tenere effusioni pubbliche.

Intanto, mentre la conduttrice svizzera si riprende da un periodo tormentato per quanto riguarda la sua vita sentimentale, arriva per lei un’altra batosta: proprio lui, suo grande amico, l’ha umiliata pubblicamente davanti a tutta Italia.

La conduttrice svizzera umiliata pubblicamente

Michelle Hunziker è stata umiliata pubblicamente in diretta televisiva davanti a tutti. A fare uno sgarbo del genere alla bella conduttrice è niente di meno che uno dei suoi più cari amici. Stiamo parlando di Gerry Scotti.

La Hunziker e Scotti sono ritornati insieme dietro al bancone di Striscia la notizia e per il momento sono loro a condurre il noto TG satirico. Proprio in una delle ultime puntate, il conduttore de Lo show dei record, ha offeso la Hunziker facendo delle dichiarazioni davvero molto forti.

L’amatissimo gigante buono della televisione, così come è stato soprannominato dai giornalisti italiani, ha dichiarato che la bella bionda ha lasciato le mutande nella sua macchina e ha tirato poi fuori, da sotto al bancone, l’indumento della discordia.

Si è trattato chiaramente di uno sketch divertente costruito a tavolino. Gerry ha voluto ironizzare sulle affermazioni rilasciate a Verissimo da una grande amica di Michelle, Ilary Blasi.

La ex letterina, parlando della nuova edizione dell’Isola dei Famosi aveva confessato a Silvia, che avrebbe sorpreso i telespettatori, durante la prima puntata, togliendosi le mutande.

Così Gerry Scotti ha preso in giro Michelle affermando pubblicamente che anche lei, seguendo l’esempio della Blasi, aveva lasciato le sue mutande nella sua macchina. La scenetta è tutta da ridere e il video è diventato virale.