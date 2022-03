Gustavo Rodriguez portato via d’urgenza dal 118 | Momento memorabile per la povera Belen

By

Gustavo Rodriguez portato via dal 118, momento di sconforto per la figlia Belen. Ecco il retroscena di una storia che ha sconvolto il web.

Gustavo Rodriguez ricoverato in ospedale. Preoccupazione per il papà di Belen, Cecilia e Jeremias. Ecco che cosa gli è successo. Momento memorabile per il famoso clan argentino.

Gustavo Rodriguez portato via d’urgenza

Gustavo Rodriguez, insieme al figlio Jeremias, è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Il survival game condotto da Ilary Blasi, ha avuto inizio lunedì. Durante la prima diretta, sono stati presentati agli spettatori le coppie in gioco e tra queste vi è appunto quella padre e figlio composta dai due maschi del clan Rodriguez.

Fino ad ora, il papà di Belen è rimasto sempre nell’ombra lasciando spazio ai suoi pargoletti ma adesso, con questa occasione offertagli da Mediaset, diventerà anche lui come il resto della famiglia, un personaggio noto.

Classe 1959, è nato in Argentina dove per anni è stato un pastore anglicano. Da qualche anno si è trasferito a Milano con la moglie Veronica, per stare più vicino ai suoi figli e in particolare ai nipotini, Santiago e Luna Marì.

Sapete che cosa è successo qualche tempo fa proprio al papà della bella showgirl argentina? L’uomo è stato portato via d’urgenza dal 118. Momento memorabile per Belen che non lo dimenticherà più.

Grande paura per la famiglia Rodriguez

Gustavo Rodriguez è pronto a cominciare una nuova avventura. Anche lui, insieme al figlio, è protagonista dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Il papà dei fratelli Rodriguez è rimasto sempre dietro il sipario guidando e preoccupandosi della sua famiglia, ma è arrivato adesso il momento anche per lui di esporsi.

Non è la prima volta che il nome di Gustavo Rodriguez salta agli onori della cronaca del gossip. Nel 2018, l’uomo è stato protagonista di un terribile incidente che ha spaventato non poco la sua famiglia.

Che cosa è accaduto? Gustavo ha avuto un tremendo crollo nervoso. L’uomo, travolto dall’ira più funesta, è stato beccato a lanciare oggetti dal balcone della sua casa in Via Fiori Chiari a Brera.

I vicini hanno raccontato di urla disumane. Nessun ferito ma il vicinato, preoccupato, chiamò il 118 e Gustavo fu portato in ospedale perché poco lucido. Per giorni si è parlato di questo evento che a quanto pare è rimasto però isolato.

Da allora il capostipite dei Rodriguez non ha avuto più ricadute del genere, anzi il suo equilibrio mentale e così stabile tanto da essere stato selezionato per prendere parte all’Isola dei Famosi che, come sappiamo, richiede comunque grande integrità psicologica.