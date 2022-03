“Colpito da una malattia cronica”, dramma al trono over di UeD | Ricoverato d’urgenza

Dramma a UeD. Proprio lui, l’amatissimo cavaliere del trono over, colpito da una malattia cronica che lo ha costretto al ricovero. Nessuno se lo aspettava.

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da oltre 25 anni da Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo, nonostante siano passati tanti anni dalla prima messa in onda della nota trasmissione Mediaset, si conferma ancora oggi, la padrona di casa perfetta per un programma che tanto piace ai telespettatori italiani.

Da quando ha unito i due troni, quello classico e quello over, i dati di ascolto di UeD sono arrivati alle stelle. La scelta è piaciuta tanto al pubblico che attende con ansia ogni nuova puntata per seguire gli sviluppi delle vicende sentimentali di dame e cavalieri e giovani tronisti/e, corteggiatori/corteggiatrici che si presentano alla sua corte per trovare l’amore.

Si consuma un altro dramma nello studio di Uomini e Donne. Un amatissimo cavaliere del trono over ricoverato d’urgenza perché colpito da una terribile malattia. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza, il corteggiatore di Ida Platano.

Trentotto anni, salernitano, occhi azzurri e viso dolce, il bel campano ha fascino da vendere. Laureato in economia, ha lavorato in uno studio per qualche anno prima di decidere di mollare tutto e intraprendere la carriera di addobbatore floreale nella azienda di famiglia.

Alessandro è arrivato a Uomini e Donne con l’intento di conoscere Ida ma purtroppo la frequentazione tra i due non è finita bene. Dopo liti, discussioni e pianti, i due sono momentaneamente in stand-by.

Vicinanza è stato protagonista di una terribile vicenda. Proprio lui, in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, ha raccontato di aver sofferto di una terribile malattia che lo ha costretto ad un ricovero d’urgenza in ospedale:

“A 16 anni mi è stata diagnosticata una malattia cronica autoimmune che colpisce le piastrine nel sangue. Per lungo tempo è stata silente ma da qualche anno è tornata a manifestarsi. Per questo motivo, tempo fa ho trascorso 8 mesi in ospedale in un reparto dove ho visto persone anche molto giovani che non ce l’hanno fatta”.

Fortunatamente Alessandro oggi sta bene ma deve continuare a rimanere sotto controllo. Intanto spera di poter trovare a Uomini e Donne la sua dolce metà, la donna della sua vita.