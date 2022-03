Avanti un altro, quanto prende Cremaschina in 1 puntata da Bonolis? Hai detto niente!

Laura Cremaschi è una presenza fissa di Avanti un Altro ma quanto guadagna in una sola puntata dello show? Scoprilo di seguito.

Oltre ad occupare il suo posto fisso ad Avanti un Altro, Laura Cremaschi è anche immobiliarista per l’azienda di famiglia.

Chi è la Cremaschina di Avanti un altro

Nella fortunata trasmissione di Paolo Bonolis, Avanti un altro, la bellissima Laura Cremaschi veste i panni de La regina del Web. Del resto, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 1 milione di persone, tanto da farla diventare anche influencer, con tanto di aziende e brand interessati a collaborare con lei.

Ma chi è Laura Cremaschi? Classe 1987, la ragazza è stata la prima a ricoprire il ruolo di Bonas nella trasmissione che, ormai, ha compiuto dieci anni di messa in onda. Da più di venti anni è un volto noto della moda e del web. Infatti, dopo aver vinto Miss Padania nel 2006, da appassionata di calcio, decise di creare un proprio format in cui forniva i pronostici delle partite di calcio, in modo hot.

Nel corso della sua carriera televisiva ha ricoperto anche il ruolo di tentatrice a Temptation Island. Durante il 2020, anno di inizio della pandemia, finì sotto i riflettori perché chiese alla sua banca la sospensione del mutuo da pagare. I followers si scatenarono innescando la polemica: anche se non stava lavorando, quel mutuo poteva permetterselo eccome! Sostenendo che in Italia le cose non funzionano, la Cremaschi non si è lasciata scalfire dalle polemiche.

Quanto guadagna per una sola puntata

Oltre ai guadagni che si porta a casa per il suo lavoro di influencer, con collaborazioni milionarie, Laura Cremaschi può contare su un cachet fisso che le arriva dalla sua partecipazione ad Avanti un Altro.

Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, per ogni singola puntata in cui è presente nel mini mondo di Paolo Bonolis, la Cremaschina guadagnerebbe ben 1000 euro. Il che significa che per una settimana di lavoro, dal lunedì al venerdì, il suo portafogli si arricchisce di ben 5000 euro. Il che rappresenta davvero una bella somma, che i lavoratori medi italiani possono soltanto sognare.

Inoltre, bisogna pensare che quando il programma va in onda anche di sera, il cachet per ciascun protagonista cambia. Si deduce, dunque, che anche i soldi portati a casa dalla Cremaschi crescano proporzionalmente.