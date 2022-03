“Aspettano 2 gemelli”, torna il sole a Buckingham Palace: proprio loro di nuovo genitori

Buone nuove da Buckingham Palace: proprio loro presto genitori. Ecco chi è l’amatissima reale in attesa di due gemelli. I sudditi sono senza parole.

In arrivo la cicogna a Buckingham Palace? Proprio loro, presto, di nuovo genitori di due gemelli. Si allarga la Royal Family.

Liete notizie da Buckingham Palace

Finalmente arriva una lieta novella dopo tanti mesi in cui il clan elisabettiano è stato al centro dell’attenzione mediatica per vicende non propriamente entusiasmanti e di cui andare fieri.

Come dimenticare, per esempio, gli scandali procurati dal duca Andrea di York che è stato accusato di aver messo in piedi un giro di prostituzione e di aver abusato di una ragazza giovane, o di Harry e Meghan che conducono una vita sempre più autonoma e indipendente rispetto ai membri della Royal Family.

Dopo tante discussioni e scandali di corte, finalmente ritorna nuovamente il sereno in una delle dinastie più antiche d’Europa. Spunta un’indiscrezione di cui nessuno era a conoscenza.

Proprio loro due, amatissimi componenti del clan elisabettiano, sono pronti ad allargare la famiglia. Ecco tutto ciò che sappiamo su questa lieta notizia che ha riportato gioia e felicità nel Regno Unito.

Cicogna in arrivo nella Royal Family?

Arriva una notizia entusiasmante per i sudditi inglesi: due amatissimi membri del Clan elisabettiano potrebbero presto allargare la famiglia. Proprio loro sarebbero in attesa di due gemelli. Di chi stiamo parlando? Chiaramente di Kate Middleton e del principe William.

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate da una fonte vicina alla famiglia reale, alla rivista Life & Style, la duchessa di Cambridge sarebbe già al quarto mese e in attesa niente di meno che di due gemellini.

Sempre secondo la fonte in questione, la dolce Kate sarebbe stata paparazzata in più occasioni ad indossare cappotti larghi e vestiti non più aderenti, come suo solito, per nascondere un pancino sospetto.

La Middleton si sarebbe sottoposta, inoltre, già a diverse visite segrete con alcuni dottori di corte. Insomma, la duchessa che da poco ha compiuto 40 anni, dopo i suoi tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principino Louis, sarebbe pronta ad accogliere altri due pargoletti.

Si mormora che, già durante la sua visita al museo dei bambini di Copenaghen, a cui ha fatto visita a qualche settimana fa, la duchessa abbia lamentato stanchezza e nausea. La notizia non è stata ancora confermata ma si attende a breve l’ufficialità.

Kate ha sempre affermato di adorare la famiglia allargata e in più occasioni ha dichiarato che Louis, probabilmente, non sarebbe stato l’ultimo erede. La famiglia Windsor-Middleton è dunque davvero pronta ad allargarsi? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi su questa vicenda che per il momento ha riportato il sole a Buckingham Palace.