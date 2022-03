UeD, che lavoro fa la tronista Veronica? Altro che, sta a posto per “tutta la vita” | Soldi a raffica

Sono iniziate a fioccare le critiche sulla nuova tronista Veronica di UeD. Intanto, rimarrete scioccati nel sapere che lavoro fa insieme al padre. Scopritelo di seguito.

Si chiama Veronica Rimondi ed è stata scelta dalla redazione di UeD come nuova tronista del dating show.

Chi è Veronica Rimondi

E’ stata presentata da poco a UeD ma su Veronica Rimondi già si sono espressi i social. La ragazza si è presentata con una frizzante ironia che, però, in molti hanno giudicato finta. Laureata in Scienze della Comunicazione a Bologna, Veronica si è specializzata da poco allo IULM di Milano, dove ha studiato comunicazione strategica.

Dalla passerella di UeD Veronica è scesa come un ciclone, precisando di essere una donna molto indipendente e con le idee ben chiare. Il suo obiettivo nel dating show, infatti, è quello di trovare un uomo che possa diventare un suo complice.

Il suo uomo ideale non è un narcisista e non limita il suo modo di essere. Non disdegnerebbe un lavoratore, come ad esempio, un idraulico (ribattezzato da lei Mimmo l’idraulico), purché abbia le caratteristiche giuste per lei. Caratteristiche anche fisiche (moro, con gli occhi chiari), perché non è mai successo si sia invaghita di un brutto.

La ragazza 26 enne non ha convinto la maggior parte del pubblico e, qualcuno, la ritiene un flop annunciato.

Che lavoro fa

L’indipendenza che Veronica ha detto di avere le è stata trasmessa soprattutto da suo padre che le ha permesso di vivere una vita agiata ben prima di entrare a lavorare nell’azienda di famiglia. Basti pensare che le ha permesso di vivere da sola, in un appartamento di sua proprietà anche durante gli studi.

Gabriele Rimondi, papà di Veronica, è un imprenditore di grande successo. Egli ricopre il ruolo di CEO della Cyber Engineering, la sua azienda che lavora nel campo dell’ingegnerizzazione di prodotto in intralogistica. Nell’azienda è entrata a lavorare, dopo la laurea anche Veronica ricoprendo il ruolo di responsabile marketing.

La vita a cinque stelle della nuova tronista di UeD è ben visibile anche attraverso i suoi social. Su Instagram, in particolare, non mancano foto patinate di viaggi esotici e lusso sfrenato. Le critiche che le sono state subito mosse sono proprio relative al suo lavoro. E’ stata tacciata di essere una figlia di papà ma lei si vuole discostare, in tutto e per tutto, da questa etichetta.