“Dovevano censurarlo”, Bonolis nei guai: l’ha detto davvero ad Avanti un altro | Mediaset si dissocia

Il conduttore Paolo Bonolis finisce sotto accusa per via della scena surreale mandata in onda ad Avanti un Altro: scoppia la polemica e la Mediaset si dissocia completamente.

In questi ultimi giorni il programma televisivo sta riscontrando innumerevoli problematiche per via di alcune scene mandate in onda dagli autori. Ebbene, il web e non solo si sono letteralmente scagliati contro il conduttore televisivo. Quest’oggi si è ritrovato in una situazione particolarmente complicate che ha letteralmente generato il caos. Non è di certo la prima volta che ciò che accade all’interno dello studio del programma assistiamo a degli scenari completamente sconvolgenti, questa volta però le accuse a lui rivolte sono forti e sostenute da tutti i telespettatori italiani e non solo.

Solitamente il conduttore appare molto ironico nel presentare i vari concorrenti e nel adempiere i propri compiti. Il tutto fatto ovviamente per il pubblico, così da trasmettere allegria. La scorsa puntata però non ha affatto trasmesso serenità ed anzi tutti gli italiani si sono letteralmente vergognati.

Questi sono tempi particolarmente difficili, come ben saprete vi sono delle complicanze al confine della Polonia. La guerra tra Russia ed Ucraina non da segni di una possibile ritirata ed anzi la situazione continua di ora in ora a complicarsi senza tregua.

Paolo Bonolis sotto accusa, i telespettatori si scagliano contro di lui senza tregua: la Mediaset prende le distanze

Come vi abbiamo già anticipato in questi giorni il programma condotto dal famigerato presentatore sta riscontrando innumerevoli problemi. Nella scorsa puntata abbiamo assistito ad una scena completamente vergognosa, soprattutto se si tiene conto delle dinamiche attuali geopolitiche. Durante la puntata infatti vediamo il conduttore invitare un ragazzo del pubblico a tradurre una frase agghiacciante.

La frase in questione è il solito verso cantato dal maestro Luca Laurenti: “Ricordati che devi morire”. Il ragazzo ucraino ha tradotto ciò che gli è stato richiesto e si poi allontanato per sedersi nuovamente. il conduttore ha ironizzato molto sulla situazione ed ha poi continuato a condurre presentando i vari concorrenti.

Inutile dirlo, questa puntata ha suscitato vergogna ed ha fatto scatenare un putiferio. Il presentatore però, pare che non ha tutte le colpe che gli sono state addossate. La puntata infatti è stata registrata ben due anni fa, chi di dovere infatti avrebbe dovuto tagliare la scena ripugnante.

Quest’ultima apparentemente si accorda alle scene iconiche del programma, mandarla in onda in un periodo così delicato però ha indignato il pubblico. Il conduttore ha spiegato di non avere nessuna colpa e che oltre ad essere profondamente dispiaciuto non può far altro che condannare chi non ha tagliato la scena in questione. perfino la Mediaset, tramite un comunicato stampa, ha deciso di scusarsi severamente con il pubblico e con lo stesso conduttore per l’errore madornale commesso.