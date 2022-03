“Charlene è scappata”, non si trova più al palazzo reale: i sudditi alla ricerca | Alberto è distrutto

By

Clamoroso, Charlene di Monaco è scappata dal palazzo reale, i sudditi sono alla sua ricerca. Alberto è distrutto. Che cosa sta combinando la principessa?

La Wittstock è scappata da palazzo reale, un’altra clamorosa batosta per il consorte, Alberto II che è distrutto dall’ultimo colpo di testa della sovrana.

Charlene e Alberto in crisi

Charlene e Alberto di Monaco sono i protagonisti indiscussi dei gossip reali di queste settimane. Da tanto tempo non si parla che di loro, ma soprattutto della principessa malinconica, così come è stata denominata la Wittstock, che non trova pace.

A causa di alcuni importanti problemi di salute, per oltre un anno, è stata lontano da palazzo reale ma soprattutto dalla famiglia e dai figli. Solo una settimana fa è ritornata a Monaco per poter proseguire la sua convalescenza a casa.

La principessa si è rifugiata a Roc Agel, in una fattoria sulle alture monegasche circondata dal verde e in mezzo alla natura e agli animali.

Ma, a quanto pare, anche la residenza estiva della famiglia Grimaldi le sta stretta. Sapete che cosa ha combinato la sovrana? È scappata lasciando Alberto e i figli a Monaco.

La principessa è scappata, Alberto è distrutto

Charlene Wittstock non vuole più essere una principessa. La consorte di Alberto, dopo essere ritornata solo qualche giorno fa a Monaco, dopo oltre un anno lontana da palazzo reale, ha deciso di fare le valigie e lasciare la sua casa.

Colpo di testa per Charlene che, secondo alcune fonti a lei vicine, sta vivendo un periodo ancora difficoltoso. Ma dove si è rifugiata la principessa? In questi giorni la Wittstock ha risieduto a Roc Agel, nella dimora estiva della famiglia Grimaldi ma proprio qualche ora fa, è volata a Berna, in Svizzera.

La principessa è stata paparazzata dal settimanale tedesco Bild mentre, con indosso un largo cappotto marrone e stivali dello stesso colore, saliva a bordo di un aereo, all’aeroporto di Nizza, scortata dai funzionari aereoportuali.

Anche il magazine Voici sembra confermare queste voci. La principessa avrebbe intenzione di stabilirsi in Svizzera e avrebbe dato mandato alla sua segretaria di trovare proprio a Berna un appartamento dove vivere.

Charlene ha lasciato Jacques e Gabriella a casa con la promessa di rivederli durante le prossime vacanze scolastiche. Che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi? È davvero giunto al capolinea il matrimonio di Alberto e Charlene? Il suo ultimo e clamoroso gesto sembra non lasciare più alcun dubbio.