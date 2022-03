Amici, quando vedrete com’è diventata Enula strizzerete gli occhi: “È davvero lei?” | FOTO

I fan del talent show più amato della tv Amici, ricorderanno la cantante Enula ma com’è diventata oggi? Scopriamolo insieme.

Dopo l’esperienza di Amici, Enula è tornata dal suo fidanzato storico Leo Gassmann.

Chi è Enula di Amici

Anche se non è arrivata alla finale di Amici, Enula è stata vista sin da subito come una promessa della musica italiana. La sua passione e l’amore per la musica, infatti, non sono passate inosservate come pure la sua originalità

Dopo Amici, Enula ha avuto diversi impegni musicali. In particolare, durante l’estate successiva ebbe la possibilità di partecipare a molte manifestazioni in cui ha potuto collaborare con big della musica. Uno su tutti: Ron, un cantante che, a sua detta, l’ha coinvolta a 360 gradi e che le ha fatto vivere una favola.

In casetta, il pubblico e i suoi coinquilini hanno potuto apprezzare Enula per il suo essere anticonformista. I suoi look, con tanto di body painting, passeranno sicuramente alla storia del programma.

Eppure, il suo talento non è riuscito a farla arrivare più lontano della quarta puntata del serale. Un’uscita dalla casetta che, ha confessato dopo, l’ha spaventata non poco. Dagli studi del programma è uscita in lacrime perché non sapeva cosa l’aspettava nel futuro.

Com’è diventata oggi

Subito dopo l’esperienza ad Amici, Enula ha sentito il bisogno di tornare dal suo fidanzato. Non un fidanzato qualunque ma un personaggio famoso, il cui papà è Alessandro Gassmann ovvero Leo. Il ragazzo è diventato celebre al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad X Factor e a Sanremo. I due starebbero insieme da un paio di anni ed Enula, sui giornali scandalistici, era apparsa come la fidanzata misteriosa chiamata Anna.

Recentemente, dopo Amici 2021 e una lunga assenza dai social, Enula è tornata a mostrarsi ed è apparsa diversa. Sicuramente ha dei lineamenti ed un fisico più morbidi ma quel che conta, è il suo sorriso smagliante che ha rasserenato i suoi fans. Il suo look, invece, è apparso sempre uguale: etnico, originale, ricco di dettagli ed accessori.

Enula ha affidato ad Instagram i suoi pensieri, raccontando di essere tornata alla vita di tutti i giorni anche se ha diversi progetti nel cassetto che non aspettano altro che di uscire. Ecco perché ha chiesto ai fans di rimanere connessi.