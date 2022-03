Alberto Matano, anni fa ha perso la testa per una famosissima: la conosciamo molto bene | FOTO

Alberto Matano, sapete che il famoso giornalista, in passato, ha perso la testa per una famosissima showgirl? Lei la conosciamo tutti, è bellissima e soprattutto amatissima dai telespettatori.

L’ex mezzo busto del Tg1, Alberto Matano, è oggi uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Al timone da tanti anni de La vita in diretta , è apprezzato dai telespettatori per la sua professionalità e serietà.

Figlio di un biologo in pensione e di un’insegnante e sindacalista, Marisa Fagà, inizia a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo fin da ragazzino. Dopo il diploma al liceo scientifico, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università romana, La Sapienza e nel 1996 è entrato a far parte della scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

Timido, riservato e poco propenso a parlare della sua vita privata, Matano piace anche per la sua riservatezza. Sapete che il volto noto de La vita in diretta, in passato, ha perso la testa per una donna bellissima? Lei è famosissima, è la ex fidanzata di un altro grande conduttore Rai e la conoscete tutti.

Alberto Matano è un conduttore molto serio e professionale. È un uomo timido e riservato, raramente si mostra ad eventi mondani, preferisce mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori.

Proprio recentemente, l’amatissimo conduttore de La vita in diretta, ha confessato di avere un compagno da tanti anni del quale però non vuole rivelare l’identità fino a quando non potrà unirsi legalmente con lui in matrimonio.

Matano è un grande sostenitore del DDL Zan, e spera che i suoi diritti, così come quelli di altri omosessuali, possano essere presto riconosciuti. Intanto, spunta fuori una chicca di cui nessuno sapeva nulla.

In passato, il giornalista ha perso la testa per una donna bellissima. Lei è super famosa ed è l’ex fidanzata di un altro importante conduttore Rai. Stiamo parlando di Roberta Morise. La showgirl italiana, conduttrice e attualmente naufraga dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, è stata fidanzata con Carlo Conti.

Ma, a quanto pare, un breve flirt l’avrebbe avuto anche con il conduttore de La vita in diretta. Questa notizia non è stata mai ufficialmente confermata ma i due sono stati paparazzati più volte insieme in giro o anche a cena fuori.

Tra l’altro non mancano di scambiarsi complimenti reciproci sui rispettivi profili social. In ogni caso, attualmente, le loro strade sentimentali si sono divise. Roberta Morise è fidanzata con Giulio Fratini, un importante imprenditore, mentre Matano aspetta di poter convolare a nozze con il suo fidanzato.