“Vive per strada”, scandalo a Palazzo Reale: Stéphanie di Monaco costretta a mollare tutto

Scandalo a palazzo reale: Stéphanie di Monaco costretta a mollare tutto. Ecco perché ha scelto di vivere per strada. Pazzesco.

Colpo di testa per la principessa di Monaco che lascia il palazzo reale per vivere in strada. Ecco che cosa è successo in una delle famiglie più potenti del mondo.

Stéphanie di Monaco, la principessa ribelle

Terzogenita della principessa Grace Kelly e del principe Ranieri III di Monaco, nonché sorella di Alberto II e Carolina, Stéphanie è una delle reali più famose del mondo. Ribelle e rivoluzionaria, ha cercato, rispetto ai suoi fratelli, di vivere una vita quanto più normale possibile.

Nel 1986 è diventata addirittura una cantante incidendo il 45 giri Ouragan che per 4 mesi è rimasto alla posizione numero uno nelle principali classifiche di radio e giornali. Anche la sua vita sentimentale è stata piuttosto turbolenta.

Nel 1995 ha sposato Daniel Ducruet dal quale ha avuto due figli, Louis e Pauline, mentre nel 1998 ha avuto una terza figlia, Camille Gottlieb nata dalla sua relazione extraconiugale con la sua guardia del corpo.

Sapete che cosa ha combinato la bella principessa? Spunta un retroscena di cui nessuno era a conoscenza: Stéphanie ha lasciato il palazzo reale per vivere in strada.

La principessa di Monaco dice addio a tutti gli agi

Stephanie di Monaco è sempre stata considerata come la principessa ribelle e rivoluzionaria. Lei, che anche in gioventù ha avuto tanti colpi di testa, torna a sorprendere. Spunta a distanza di anni, un retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

Sapete che la terzogenita di Grace Kelly e Ranieri III, nel 2001 ha lasciato il palazzo reale per vivere in strada? È un’indiscrezione che spunta fuori solo ora. Nel 2001, la principessa, che è sempre stata appassionata di circo e animali tanto da aver preso il posto del papà come presidente della famosa rassegna, ha seguito il compagno, Franco Knie, un domatore di elefanti, trasferendosi in una roulotte con la quale ha girato per tutta Europa.

La sua passione per la vita da girovaga l’ha portata poi a sposare nel 2003 Adans Lopez Peres, un circense con il quale però il matrimonio durerà solo un anno.

Anche ai suoi figli Stéphanie ha trasmesso la passione per il circo tanto è vero che Pauline ha in più occasioni raccontato la sua infanzia vissuta in una roulotte. Da allora di tempo ne è passato e la principessa ha rimesso la testa sulle spalle e oggi è un pilastro fondamentale della famiglia Grimaldi.